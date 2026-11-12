Wende im Mordprozess um vierfach-Mama: Mitangeklagter (45) aus U-Haft entlassen

Im Mordprozess um eine getötete vierfache Mutter aus Sooß (Bezirk Baden, Niederösterreich) hat es am Donnerstag, dem 12. November 2026, eine unerwartete Entwicklung gegeben. Ein 45-jähriger Mitangeklagter, der sich wegen des Vorwurfs der Beteiligung an dem Tötungsdelikt vor Gericht verantworten muss, wurde aus der Untersuchungshaft entlassen. Wie „Heute“ berichtet, kam der Mann am Nachmittag auf freien Fuß. Die Anklage gegen ihn bleibt jedoch aufrecht.

Mitangeklagter bestreitet Vorwürfe

Der 45-Jährige muss sich gemeinsam mit dem 47-jährigen Ehemann der getöteten Frau vor dem Geschworenengericht am Landesgericht Wiener Neustadt verantworten. Laut Anklage soll der 45-Jährige dem Hauptangeklagten im November 2025 eine Pistole samt Munition für 900 Euro verkauft haben. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, dabei gewusst zu haben, dass der 47-Jährige die Waffe zur Tötung seiner Ehefrau verwenden wollte. Der Mitangeklagte bestreitet diese Darstellung. Bei seiner Einvernahme am Donnerstag erklärte er laut „Heute“, dass er dem 47-Jährigen keine Waffe übergeben habe. Vielmehr habe dieser ihm selbst eine Pistole zum Kauf angeboten.

Nach Einvernahme aus U-Haft entlassen

Nach seiner Einvernahme wurde der 45-Jährige laut dem Medienbericht kurz vor 16 Uhr aus der Untersuchungshaft entlassen. Seit dem 7. April hatte er sich in Haft befunden. Die Enthaftung bedeutet allerdings nicht, dass die Vorwürfe gegen ihn fallen gelassen wurden. Der Mann ist weiterhin angeklagt. Über seine strafrechtliche Verantwortlichkeit wurde noch nicht entschieden.

Ehemann wegen Mordes angeklagt

Im Mittelpunkt des Verfahrens steht der 47-jährige Ehemann einer 38-jährigen Frau, von der er getrennt lebte. Die vierfache Mutter wurde am Ostersonntag, dem 5. April 2026, in Sooß getötet. Nach Darstellung der Staatsanwaltschaft soll der Mann drei Schüsse auf seine Ehefrau abgegeben und anschließend mehrfach mit einem Schraubenzieher auf sie eingestochen haben. Der 47-Jährige räumte vor Gericht ein, die Tat begangen zu haben. Er berief sich dabei jedoch auf Notwehr und behauptete, von seiner Ehefrau mit einem Messer bedroht worden zu sein. Ob diese Darstellung zutrifft, ist Gegenstand des Gerichtsverfahrens.

Neues Gutachten wirft Fragen auf

Eine weitere zentrale Frage im Prozess betrifft die Zurechnungsfähigkeit des Hauptangeklagten zum Tatzeitpunkt. Laut einem neueren psychiatrischen Gutachten bestehen Hinweise auf eine schwere psychische Erkrankung. Der Sachverständige geht demnach von einer möglichen Zurechnungsunfähigkeit aus. Eine abschließende gerichtliche Entscheidung darüber liegt noch nicht vor. Die Staatsanwaltschaft hält vorerst an der Mordanklage fest. Der Prozess soll am Dienstag, dem 17. November 2026, am Landesgericht Wiener Neustadt fortgesetzt werden. Für beide Angeklagten gilt die Unschuldsvermutung.