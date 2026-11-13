Cyberstalking und Deepfakes: NÖ berät über Frauenschutz

Ganz unter dem Motto „Digitale Gewalt“ stand der Runde Tisch vergangenen Montag, dem 9. November, unter der Leitung von Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister im NÖ Landhaus. „Derzeit ist dieses Thema überall präsent, wie auch bei der Landesfrauenreferentinnenkonferenz vergangene Woche“, betont Teschl-Hofmeister. „So vielfältig aber auch die Formen der digitalen Gewalt sind, eines hat sich nicht verändert: Die Täter sind überwiegend männlich, die Opfer überwiegend weiblich. Frauen sind in ihren Beziehungen durch diese digitalen Mittel noch vulnerabler geworden: Sie können überwacht, Psychoterror ausgesetzt oder in sozialen Medien diffamiert werden.“

„Übergriffe sind heute allgegenwärtig“

Zahlreiche Experten, unter anderem Vertreter der Polizei, Frauenberatungsstellen sowie Opferhilfsorganisationen und der Bildungsdirektion analysierten die derzeitige Bedrohungslage für Frauen und besprachen Zukunftspläne. „Die Bedrohungslage hat sich durch die Digitalisierung fundamental gewandelt“, erklärt Landesrätin Eva Prischl, die für Schutzunterkünfte zuständig ist. „Waren Übergriffe früher ortsgebunden und konnten durch den Einzug in ein Frauenhaus verhindert werden, so sind sie heute allgegenwärtig. Es bedarf einer Reihe von Maßnahmen, um Frauen und ihre Kinder auch im Frauenhaus vor digitaler Gewalt zu schützen.“ Digitale Gewalt entwickelt sich rasant und wird zu einem anhaltend wachsenden Problem. Vorallem die Bandbreite ist für die Experten eine Herausforderung.

Foren im Darknet

„Leider müssen wir uns auch den dunkelsten Ecken des Internets stellen, von Foren zur ‚chemischen Unterwerfung‘ bis hin zu Online-Plattformen, wo Missbrauch in Echtzeit ‚bestellt‘ werden kann“, so Teschl-Hofmeister: „Genau darum habe ich diesen Runden Tisch einberufen, um uns gemeinsam mit allen Akteurinnen und Akteuren einen Überblick zu beschaffen und Maßnahmen zum Schutz von Frauen und Mädchen zu entwerfen.“ Auch Themen wie Cyberstalking und Deepfake-Pornographie wurden von den Experten besprochen, um Frauen zukünftig besser schützen zu können.