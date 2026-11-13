18 Einbrüche, sechsstelliger Schaden: Drei Männer gefasst

Nach einer Serie von 18 Einbruchsdiebstählen in Niederösterreich wurden drei Männer festgenommen. Laut Polizei entstand ein Schaden im sechsstelligen Eurobereich. Eine aufmerksame Zeugin hatte die Ermittler alarmiert.

Über mehrere Monate ging die Einbruchserie in Niederösterreich vonstatten, bei der 3 Männer insgesamt einen sechsstelligen Betrag erbeuteten. Das Landeskriminalamt Niederösterreich ermittelte bereits seit dem Frühjahr 2026 gegen eine mutmaßliche rumänische Tätergruppe, die wegen der Begehung von Einbruchsdiebstählen verdächtigt wurden. Sie waren im Verdacht Baugeräte gestohlen und sie anschließend in Rumänien weiterverkauft zu haben.

Zeugin verhalf zur Überführung

Am 23. Juni meldet gegen 1 Uhr nachts rief eine aufmerksame Zeugin, die den Einbruchsdiebstahl bei einer Baustelle im Bezirk Melk bemerkt hatte, die Polizei. Diese erwischte vor Ort drei Männer zwischen 35 und 49 Jahren auf frischer Tat und konnte sie vorläufig festnehmen. Im Auto von einem Männer konnte Diebesgut von zwei anderen Einbruchsdiebstählen sichergestellt werden.

Unzählige Einbrüche

Insgesamt 18 Einbruchsdiebstähle, unter anderem in den Bezirken Amstetten, Melk, Scheibbs und Krems, wurden den drei Tätern im Zeitraum von Ende Oktober 2025 bis Juni 2026 nachgewiesen. Die Gesamtschadenssumme ist im sechsstelligen Bereich. Zwei der Männer zeigten sich geständig, der 35-jährige Mann bestritt die Tat jedoch. Die drei Beschuldigten wurden in die Justizanstalt St. Pölten eingeliefert.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.11.2026 um 11:05 Uhr aktualisiert