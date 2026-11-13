Lok steht in Flammen: 17 Passagiere aus brennendem Zug gerettet

Dramatischer Feuerwehreinsatz in Niederösterreich: Am Donnerstagabend geriet eine Lokomotive der Aspangbahn in Brand. Während die Feuerwehr gegen die Flammen kämpfte, musste der gesamte Personenzug evakuiert werden.

Großeinsatz für die Freiwillige Feuerwehr Aspang am Donnerstag, dem 12. November 2026: Um 18.38 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu einem Brand einer Lokomotive der Aspangbahn alarmiert.

Großeinsatz für die Freiwillige Feuerwehr Aspang am Donnerstag, dem 12. November 2026: Um 18.38 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu einem Brand einer Lokomotive der Aspangbahn alarmiert.

Großeinsatz für die Freiwillige Feuerwehr Aspang am Donnerstag, dem 12. November 2026: Um 18.38 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu einem Brand einer Lokomotive der Aspangbahn alarmiert. Schon auf der Anfahrt war klar, dass es sich tatsächlich um einen Brand handelte. Am Einsatzort angekommen, begannen die Feuerwehrleute umgehend mit den Löscharbeiten.

Feuerwehr kämpft unter Atemschutz gegen Flammen

Um den Brand unter Kontrolle zu bringen, mussten die Einsatzkräfte unter schwerem Atemschutz vorgehen. Mit einer Löschleitung bekämpften sie das Feuer im Inneren der Lokomotive. Gleichzeitig galt es, die Fahrgäste aus dem betroffenen Personenzug in Sicherheit zu bringen.

17 Passagiere aus Zug evakuiert

Während die Löscharbeiten liefen, wurde der gesamte Zug evakuiert. Insgesamt konnten 17 Passagiere sicher aus dem Zug gebracht werden, wie die Freiwillige Feuerwehr Aspang auf Facebook berichtet. Nach rund zweieinhalb Stunden war der Einsatz für die Feuerwehr beendet. Die Einsatzkräfte konnten anschließend wieder ins Feuerwehrhaus einrücken. Was den Brand ausgelöst hat und wie groß der entstandene Schaden ist, geht aus dem Feuerwehrbericht nicht hervor. Auch zu möglichen Verletzten machte die Feuerwehr keine näheren Angaben.