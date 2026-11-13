Polizei sucht diesen Mann: Wer kann Hinweise geben?

Ein Unbekannter soll in Wiener Neudorf einen abgesperrten E-Scooter gestohlen haben. Nun veröffentlicht die Polizei Fahndungsfotos und bittet die Bevölkerung um Hinweise.

Die Polizei in Niederösterreich fahndet nach einem bislang unbekannten Mann, der im Verdacht steht, einen E-Scooter in Wiener Neudorf (Bezirk Mödling) gestohlen zu haben.

Die Polizei in Niederösterreich fahndet nach einem bislang unbekannten Mann, der im Verdacht steht, einen E-Scooter in Wiener Neudorf (Bezirk Mödling) gestohlen zu haben.

Die Polizei in Niederösterreich fahndet nach einem bislang unbekannten Mann, der im Verdacht steht, einen E-Scooter in Wiener Neudorf (Bezirk Mödling) gestohlen zu haben. Der Vorfall ereignete sich bereits am 15. September 2026 gegen 20.40 Uhr im Bereich der Bahnhaltestelle Griesfeld. Nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich war der schwarz lackierte E-Scooter der Marke Xiaomi, Modell Electric Scooter 4 Pro, mit einem Fahrradschloss gesichert abgestellt worden.

Schloss aufgebrochen und E-Scooter gestohlen

Der unbekannte Täter soll das Fahrradschloss aufgebrochen und den E-Scooter anschließend gestohlen haben. Der Wert des Fahrzeugs liegt laut Polizei im hohen dreistelligen Eurobereich.Da der Verdächtige bislang nicht ausgeforscht werden konnte, hat die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt die Veröffentlichung von Fahndungsfotos angeordnet.

So beschreibt die Polizei den Verdächtigen

Laut Polizei handelt es sich um einen schlanken Mann im geschätzten Alter zwischen 25 und 40 Jahren. Zum Zeitpunkt der Tat soll er eine kurze graue Stoffhose, eine graue Jacke sowie ein weißes T-Shirt mit schwarzem Aufdruck getragen haben. Außerdem hatte er eine schwarze Kappe und eine schwarze Bauchtasche bei sich.

Polizei bittet um Hinweise

Die Ermittler hoffen nun auf Hinweise aus der Bevölkerung, die zur Identifizierung des gesuchten Mannes beitragen könnten. Wer Angaben zu dem Verdächtigen oder dem Diebstahl machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Wiener Neudorf unter der Telefonnummer 059133-3344 zu melden.