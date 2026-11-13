Streit um Notarztreform: Rettung kündigt Demo an

Die geplante Notarztreform in Niederösterreich sorgt weiter für Diskussionen. Rotes Kreuz und Samariterbund fordern eine rasche Entscheidung und wollen nun auf die Straße gehen.

Im Streit um die geplante Notarztreform in Niederösterreich machen zwei große Rettungsorganisationen Druck. Das Rote Kreuz und der Arbeiter-Samariter-Bund kündigen für Donnerstag, den 19. November 2026, eine Kundgebung vor dem Landtag in St. Pölten an. Das geht aus einer gemeinsamen Presseaussendung hervor.

Rettungsorganisationen schlagen Alarm

Die Präsidenten der beiden Organisationen, Hans Ebner und Hannes Sauer, kritisieren die anhaltenden Diskussionen rund um die Reform. Diese seien teilweise unsachlich und würden die Bevölkerung verunsichern. Bei der Kundgebung soll außerdem eine Petition an die Landtagsparteien übergeben werden. Hintergrund sind zwei noch ausstehende Verträge zur Finanzierung der Rettungsdienste und zur Neuorganisation des Notarztwesens. Diese müssen noch von der niederösterreichischen Landesregierung beschlossen werden.

Reform soll im April starten

Die neuen Strukturen sollen nach bisherigem Plan am 1. April 2027 in Kraft treten. Dabei sollen unter anderem elf der derzeit 32 Notarztstandorte umstrukturiert werden. Künftig sollen verstärkt speziell ausgebildete Notfallsanitäter zum Einsatz kommen. Laut den Rettungsorganisationen laufen die Vorbereitungen bereits seit Jahren. Personal werde ausgebildet und Fahrzeuge würden entsprechend ausgestattet.

„Es ist fünf vor zwölf“

Für die Verantwortlichen drängt die Zeit. „Es ist fünf vor zwölf“, warnen Ebner und Sauer. Die Vorbereitungen seien bereits weit fortgeschritten, eine weitere Verzögerung könnte die geplante Umsetzung gefährden. Ob die Reform tatsächlich wie vorgesehen im April 2027 starten kann, bleibt vorerst offen. Die beiden Rettungsorganisationen fordern jedenfalls eine rasche politische Entscheidung.