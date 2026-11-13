Blutige Messerattacke in Niederösterreich: Frau soll auf Ehemann eingestochen haben

Blutige Auseinandersetzung im Bezirk Hollabrunn: Eine 30-Jährige soll mehrfach mit einem Messer auf ihren Ehemann eingestochen haben. Der 31-Jährige wurde schwer verletzt.

Am Freitagnachmittag, dem 13. November 2026, kam es in einer Katastralgemeinde von Hollabrunn (Niederösterreich), zu einem schweren Gewaltvorfall. Wie die „Kronen Zeitung“ berichtet, soll eine 30-jährige Frau im Zuge einer Auseinandersetzung mehrmals mit einem Messer auf ihren 31-jährigen Ehemann eingestochen haben.

Mindestens vier Stichverletzungen

Nach einem Notruf wegen häuslicher Gewalt rückte die Polizei zum Einsatzort aus. Der 31-Jährige erlitt laut ersten Infos mindestens vier Stichverletzungen. Nach der medizinischen Erstversorgung wurde er schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der Mann überlebte den Angriff. Die mutmaßliche Täterin wurde festgenommen. Die Polizei stellte außerdem ein Messer sicher, bei dem es sich um die Tatwaffe handeln soll.

Hintergründe noch unklar

Warum es zu der Auseinandersetzung kam, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Auch Ermittler des Landeskriminalamts waren vor Ort, um Spuren zu sichern und den genauen Tathergang zu klären. Die 30-Jährige wurde von der Polizei einvernommen. Ob dem Vorfall möglicherweise eine Bedrohung vorausgegangen war, ist laut „Krone“ noch unklar. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.11.2026 um 19:50 Uhr aktualisiert