Karner überreicht Zertifikat: Neue NÖ-Spezialeinheit rüstet sich für internationale Waldbrände

Die niederösterreichischen Feuerwehren spielen ab sofort offiziell in der europäischen Königsklasse der Waldbrandbekämpfung: Eine neue Spezialeinheit mit 122 Einsatzkräften soll den europäischen Katastrophenschutz stärken.

Die niederösterreichische Feuerwehr erhält von Innenminister Karner eine EU-Zertifizierung für Waldbrandbekämpfung.

Die niederösterreichische Feuerwehr erhält von Innenminister Karner eine EU-Zertifizierung für Waldbrandbekämpfung.

Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) überreichte dem Niederösterreichischen Landesfeuerwehrverband das Zertifikat der Europäischen Kommission für eine neue, 122-köpfige Spezialeinheit. Das Einsatzmodul mit der internationalen Bezeichnung GFFF-V (Ground Forest Fire Fighting using Vehicles) ist samt Spezialfahrzeugen und Ausrüstung darauf ausgelegt, schwere Vegetationsbrände vom Boden aus zu bekämpfen. Nach einem über zweijährigen Prüfprozess seit April 2024 steht die Einheit nun offiziell dem Europäischen Zivilschutzpool zur Verfügung und kann bei Großschadensereignissen rasch grenzüberschreitend angefordert werden.

„Top ausgebildet und bestens vorbereitet“

Bei der Übergabe im Innenministerium lobte Karner den europaweit ausgezeichneten Ruf der heimischen Einsatzkräfte. Auch NÖ-Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP) betonte die Notwendigkeit der Spezialeinheit, da Waldbrände, wie etwa vor fünf Jahren in Hirschwang, nicht weniger würden. Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner hob zudem das enorme ehrenamtliche Engagement hervor, das für die Erfüllung der strengen EU-Standards nötig war.

11 zertifizierte Module im Katastrophenschutzverfahren

Österreich stellt im europäischen Katastrophenschutzverfahren (UCPM) derzeit insgesamt elf zertifizierte Module: Drei davon kommen allein aus Niederösterreich, weitere unter anderem vom Bundesheer und dem Arbeiter-Samariter-Bund.