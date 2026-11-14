Exotische Tierrettungen: Feuerwehr Himberg trainiert Ernstfall in Vösendorf

Tierrettungen gehören längst zum Einsatzalltag der Feuerwehr - und immer öfter treffen Helfer dabei auch auf ausgebüxte oder ausgesetzte Exoten. Darum gab es eine Spezialschulung für die Feuerwehr im Tierschutzhaus.

Schlangen, Vogelspinnen und Skorpione statt Löschschaum und hydraulischem Rettungsgerät: An zwei besonderen Ausbildungsabenden bereiteten sich die Einsatzkräfte der Feuerwehr Himberg in Europas größtem Tierschutzhaus, Tierschutz Austria in Vösendorf, auf Tierrettungen der außergewöhnlichen Art vor.

Theorie: Giftig oder harmlos?

Stephan Scheidl, Leiter des Tierschutzhauses Vösendorf, vermittelte den Teilnehmern das nötige Rüstzeug für den Umgang mit heimischen und exotischen Reptilien. Auf dem Lehrplan standen etwa Artenerkennung und Verhalten: Wie unterscheidet man harmlose Tiere von potenziell gefährlichen oder giftigen Arten? Ebenfalls wichtig: Welche gesetzlichen Vorgaben gelten und welche Fachstellen müssen im Einsatzfall beigezogen werden?

Praxis: Sicherer Zugriff und Eigenschutz

Nach der Theorie ging es direkt an die Tiere. Unter fachkundiger Anleitung trainierten die Feuerwehrleute das richtige Annähern, das sichere Einfangen sowie den tierschutzgerechten Transport von Schlangen, Echsen, Vogelspinnen und Skorpionen. Dabei kamen spezielle Hilfsmittel zum Einsatz, immer mit oberstem Fokus auf den Eigenschutz der Mannschaft und das Wohl der Tiere. Mit diesem praxisnahen Training ist die Feuerwehr Himberg nun auch für exotische Notfälle bestens gerüstet.