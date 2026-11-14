Fett mit Wasser gelöscht: Frau (24) bei Explosion schwer verletzt

Schwer verletzt wurde eine 24-Jährige am Freitagnachmittag bei einer Fettexplosion in einer Wiener Neustädter Wohnung. Laut Feuerwehr löste der Versuch, brennendes Speisefett mit Wasser zu bekämpfen, die Verpuffung aus.

Gegen 14.30 Uhr kam es in einem Mehrparteienhaus zu dem folgenschweren Zwischenfall: In einer Wohnungsküche in Wiener Neustadt (Niederösterreich) hatte sich Speisefett entzündet. Darüber berichtet zuerst der ORF NÖ. Als die Bewohnerin versuchte, die Flammen mit Wasser zu ersticken, löste dies nach Angaben der Feuerwehr eine massive Fettexplosion aus. Durch die Wucht spritzte das brennende Fett bis an die Küchendecke, wodurch die 24-Jährige schwere Gesichtsverletzungen davontrug.

Mit Rettungshubschrauber ins AKH geflogen

Als die Einsatzkräfte der Feuerwehr eintrafen, befand sich die junge Frau bereits in den Händen des Rettungsdienstes. Ein Notarzt und Sanitäter des Roten Kreuzes übernahmen die Erstversorgung und versetzten die Patientin vorsichtshalber in einen künstlichen Tiefschlaf, bevor ein Rettungshubschrauber sie ins Allgemeine Krankenhaus (AKH) nach Wien brachte.

Dringende Warnung der Feuerwehr

In einer Presseaussendung mahnte Christian Pfeiffer, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Wiener Neustadt, zur äußersten Vorsicht: „Brennendes Fett darf niemals mit Wasser gelöscht werden. Bereits eine geringe Menge Wasser kann eine heftige Fettexplosion auslösen und zu schwersten Verletzungen führen.“ Physikalisch betrachtet verdampft Wasser bei Kontakt mit dem extrem heißen Fett augenblicklich. Durch die schlagartige Ausdehnung des Wasserdampfs wird das brennende Fett regelrecht aus dem Kochgeschirr gesprengt, was binnen Sekunden zu meterhohen Stichflammen führt.

Wohnung musste belüftet werden

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatten sich die Flammen bereits von selbst gelegt. Die Feuerwehrleute überprüften die Küche mittels Wärmebildkamera auf versteckte Glutnester, trennten den Herd vom Stromnetz und befreiten die verrauchte Wohnung durch gezieltes Lüften vom Qualm. Zudem wurden die benachbarten Wohnungen kontrolliert. Ungeachtet der Wucht der Fettexplosion blieben größere Brandschäden aus; abgesehen von der starken Verrauchung wurde die Wohnung kaum in Mitleidenschaft gezogen. Nach etwa 30 Minuten konnte die Feuerwehr den Einsatz beenden.