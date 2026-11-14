Erst Abrisspläne, jetzt Versteigerung: Neue Wende bei Ärger-Tankstelle

Die umstrittene Tankstelle in Wöllersdorf sorgt erneut für Schlagzeilen. Obwohl die Anlage abgerissen werden soll, ist für Februar eine Zwangsversteigerung geplant. Der Schätzwert liegt bei rund 64.000 Euro.

Nachdem zuletzt Abrisspläne bekannt wurden, steht nun eine weitere Zwangsversteigerung bevor.

Nachdem zuletzt Abrisspläne bekannt wurden, steht nun eine weitere Zwangsversteigerung bevor.

Die ehemalige Tankstelle an der B21 in Wöllersdorf-Steinabrückl (Bezirk Wiener Neustadt-Land) kommt nicht zur Ruhe. Nachdem zuletzt Abrisspläne bekannt wurden, steht nun eine weitere Zwangsversteigerung bevor. Das berichtet die Tageszeitung „Heute“ unter Berufung auf aktuelle Gerichtsunterlagen. Demnach ist die Versteigerung für den 16. Februar 2027 um 10.30 Uhr am Bezirksgericht Wiener Neustadt angesetzt. Der Schätzwert und das Mindestgebot liegen bei jeweils 64.000 Euro.

Grundstück mit über 4.300 Quadratmetern

Zum Angebot gehört ein rund 4.323 Quadratmeter großes Grundstück mit der ehemaligen Tankstellenanlage. Laut Gutachten befindet sich diese allerdings in einem schlechten Zustand. Das frühere Tankstellengebäude gilt als wirtschaftlich abbruchreif. Auch die Außenflächen sind teilweise stark beschädigt. Für mögliche Käufer könnten daher zusätzliche Kosten entstehen.

Abriss soll rund 200.000 Euro kosten

Wie „Heute“ berichtet, wurde bereits eine Firma mit dem Abbruch beauftragt. Die Arbeiten sollen rund 200.000 Euro kosten und bis März 2027 abgeschlossen sein.Damit ergibt sich eine ungewöhnliche Situation: Während die Anlage entfernt werden soll, ist gleichzeitig ihre Versteigerung geplant. Ob der Gerichtstermin tatsächlich stattfindet, ist noch unklar.

Tankstelle sorgte für großen Ärger

Bekannt wurde die Tankstelle vor allem durch hohe Zahlungsforderungen an Autofahrer. Obwohl der Betrieb seit Anfang Juli 2026 geschlossen ist, erhielten zahlreiche Personen laut Medienberichten Forderungen über mehrere Hundert Euro, nachdem sie kurz auf dem Gelände gehalten oder gewendet hatten. Bereits im Sommer gab es einen Versuch, die Immobilie zu versteigern. Damals fand sich laut Berichten jedoch kein Käufer. Ob es beim nächsten Termin anders läuft, bleibt abzuwarten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.11.2026 um 14:04 Uhr aktualisiert