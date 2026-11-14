Unfall in Klosterneuburg: Nach medizinischem Notfall kam der Hubschrauber

Im Ortsgebiet von Klosterneuburg (Bezirk Tulln, Niederösterreich) hat sich wegen eines medizinischen Notfalls Samstagvormittag, am 14. November 2026, ein Unfall ereignet. Eine Person musste ins Krankenhaus geflogen werden.

Beide Wachen der Freiwilligen Feuerwehr Klosterneuburg wurden Samstagvormittag, gegen 11 Uhr, gemeinsam mit der Rettung und der Polizei zu einem Unfall auf die Umfahrungsstraße, die B14, gerufen. Ein Autofahrer hatte nach einem medizinischen Notfall die Kontrolle über sein Auto verloren und ist nach einem Aufprall am Fahrbahnrand zum Stillstand gekommen. Er wurde vom Roten Kreuz und dem Notarzt erstversorgt und schließlich vom Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen, heißt es seitens der Floriani in einem Facebook-Posting.

©Freiwillige Feuerwehr Klosterneuburg Sowohl Rettung als auch Feuerwehr standen vor Ort in Klosterneuburg im Einsatz.

Einsatz auf B14 bei Klosterneuburg nach einer Stunde beendet

Auch die Beifahrerin wurde beim Unfall leicht verletzt und von der Rettung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Das Auto wurde nach der polizeilichen Unfallaufnahme von der Straße geborgen und im Anschluss sicher abgestellt. Nach einer Stunde konnte der Einsatz beendet werden, so die Feuerwehr in ihrem Posting abschließend.