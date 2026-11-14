„Sie hat noch so viel vor“: Dreifach-Mama Daniela (47) ist schwer krank

Mit 47 Jahren kämpft Daniela derzeit um ein längeres Leben und noch viele gemeinsame Momente mit ihren Kindern. Sie hat nämlich erfahren, dass sie an Leukämie - Blutkrebs - erkrankt ist. Nun braucht sie Hilfe.

Die dreifache Mutter aus Niederösterreich ist, wie der Verein „Geben für Leben“ berichtet, an akuter Leukämie erkrankt. In einem Aufruf schreibt der Verein nun: „Sie hat noch so viel vor und möchte vor allem weiterhin für ihre drei Kinder da sein, sie begleiten und miterleben, wie sie ihren eigenen Weg gehen.“ Dafür braucht sie aber dringend gesunde Stammzellen von einem passenden Spender. Ein solcher konnte innerhalb der Familie nämlich nicht gefunden werden.

Daniela ist Organisationsassistentin

Daniela selbst ist als Organisationsassistentin so einiges gewohnt – und organisiert auch den eigenen Alltag. Zudem ist sie sportlich aktiv – etwa bei der Sportunion, wo sie Rad fährt, langlaufen, wandern und schwimmen geht. Und auch der gemeinsame Spaß mit Freunden kommt nicht zu kurz.

„Damit dieser Wunsch Wirklichkeit werden kann…“

„Geben für Leben“ weiß: „Daniela möchte noch viele gemeinsame Momente mit ihren Kindern erleben. Damit dieser Wunsch Wirklichkeit werden kann, braucht sie jetzt unsere Hilfe.“ Ein passender Spender könnte zum Lebensretter für die Familienmama werden. Daher nun der Aufruf des Vereins: „Wenn du zwischen 16 und 45 Jahre alt und noch nicht typisiert bist, kannst du dich als Stammzellspender:in registrieren lassen. Jede neue Registrierung kann Hoffnung schenken.“ Und das geht theoretisch auch ganz bequem von zu Hause aus. Alles dazu hier online auf der Geben-für-Leben-Website.