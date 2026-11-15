Kind verschwand beim Spielen von Grundstück: Mutter nach Suche überglücklich

Am Dienstagnachmittag, dem 10. November 2026, wurde die Freiwillige Feuerwehr Melk (NÖ) kurz nach 16.00 Uhr zu einer dringenden Personensuche alarmiert. Ein Kind war beim Spielen auf dem eigenen Grundstück spurlos verschwunden.

Große Aufregung und bangende Minuten im Gemeindegebiet von Melk: Da die Familie ihr Kind nicht mehr auffinden konnte und die Befürchtung bestand, es könnte in ein Gewässer auf dem Grundstück gestürzt sein, eilte höchste Eile. Die Freiwillige Feuerwehr Melk rückte umgehend mit dem Kommandofahrzeug, zwei Hilfeleistungsfahrzeugen sowie der Drohnenmannschaft aus. Gleichzeitig wurden weitere Spezialkräfte für eine Wasserrettung angefordert und im Feuerwehrhaus eine Einsatzleitung zur Koordination mit der Polizei eingerichtet.

Polizeistreife entdeckt Kind: Mutter überglücklich

Noch bevor die Suchmaßnahmen im Gewässer anlaufen konnten, folgte die erlösende Nachricht: Eine Polizeistreife entdeckte das Kind wohlauf in der Ortschaft. Es wurde umgehend und unversehrt seiner überglücklichen Mutter übergeben. Die nachalarmierten Spezialkräfte konnten noch rechtzeitig storniert werden. Nach dem glimpflichen Ausgang dieses emotionalen Einsatzes rückte die Feuerwehr Melk wieder ins Feuerwehrhaus ein und schloss den Einsatz mit einer kurzen Nachbesprechung ab.