Schwerer Forstunfall: 19-Jähriger von Seilwinde am Kopf getroffen

Zu einem schweren Arbeitsunfall ist es am Samstagnachmittag, dem 14. November 2027, in einem Waldstück im Gemeindegebiet von Lunz am See (Bezirk Scheibbs, Niederösterreich) gekommen.

Ein 19-jähriger Forstarbeiter aus der Slowakei wurde dabei schwer verletzt und musste mit dem Notarzthubschrauber abtransportiert werden. Gegen 14.55 Uhr war der junge Mann am 14. November 2026 im Rahmen von Holzbringungsarbeiten mit einer Seilwinde beschäftigt. Aus bisher ungeklärter Ursache schnellte das Zugseil während der Arbeiten plötzlich zurück und traf den 19-Jährigen mit voller Wucht im Kopfbereich.

Schwer verletzt

Der Arbeiter erlitt durch den Schlag Verletzungen schweren Grades. Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle durch die Rettungskräfte wurde der Verletzte von der Crew des Notarzthubschraubers „Christophorus 15“ übernommen und zur weiteren medizinischen Behandlung in das Landesklinikum Amstetten geflogen. Zur Klärung der genauen Unfallursache und zur Überprüfung der Sicherheitsvorkehrungen wurde das zuständige Arbeitsinspektorat über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.