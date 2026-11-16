Scheinadresse flog auf: 53-Jähriger soll fast 80.000 Euro kassiert haben

Ein 53-Jähriger soll über Jahre hinweg zu Unrecht Sozialleistungen bezogen haben. Seine Meldeadresse im Bezirk Neunkirchen stellte sich als Scheinmeldung heraus. Nun sitzt der Mann in Haft.

Ein 53-jähriger bosnischer Staatsbürger steht im Verdacht, Pensionsversicherungsanstalten über Jahre hinweg über seinen tatsächlichen Lebensmittelpunkt getäuscht zu haben. Wie die Landespolizeidirektion Niederösterreich mitteilt, soll der Mann zwischen dem 1. Jänner 2019 und dem 7. Juni 2026 dadurch Rehabilitationsgeld und Ausgleichszahlungen erhalten haben. Ermittlungen der Task Force Sozialleistungsbetrug (SOLBE) bei der Polizeiinspektion Gloggnitz brachten schließlich eine Unstimmigkeit ans Licht: Bei seiner Meldeadresse im Bezirk Neunkirchen handelte es sich laut Polizei um eine Scheinmeldung.

Um fast 80.000 Euro bereichert

Die Ermittler stellten fest, dass sich der 53-Jährige durchgehend im Ausland aufgehalten haben soll. Dennoch soll er durch die Täuschung weiterhin Sozialleistungen erhalten haben. Laut Polizei beläuft sich die unrechtmäßige Bereicherung auf fast 80.000 Euro. Bei weiteren mehr als 13.000 Euro blieb es demnach beim Versuch. Die Ermittlungen hatten schließlich Konsequenzen für den Beschuldigten. Die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt erließ eine Festnahmeanordnung gegen den 53-Jährigen. Diese wurde am 13. November 2026 vollzogen. Der Mann verweigerte laut Polizei die Aussage.

In Justizanstalt gebracht

Nach seiner Festnahme wurde der 53-Jährige über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert. Dort befindet er sich laut den Angaben der Polizei nun in Haft. Für den Beschuldigten gilt die Unschuldsvermutung.