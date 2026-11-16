Erste Flocken? In DIESEN fünf Bezirken könnte es heute noch weiß werden

Der Winter macht sich bemerkbar: Nach den ersten Schneefällen vom Wochenende warnen Wetterdienste vor glatten Straßen und Neuschnee in Teilen Österreichs. Besonders in fünf heimischen Bezirken ist heute erhöhte Vorsicht angesagt.

Betroffen sind die niederösterreichischen Bezirke Gmünd, Waidhofen an der Thaya und Zwettl sowie die steirischen Bezirke Leoben und Liezen. Dort warnten Experten von Meteoalarm vor schnee- und eisbedeckten Fahrbahnen und Gehwegen. Es könnte zu gefährlichen Bedingungen für Autofahrer, Radfahrer und Fußgänger kommen.

Winter in Anmarsch

Bereits am Wochenende gab es in höheren Lagen Österreichs den ersten Vorgeschmack auf den Winter. In einigen Tälern blieb Schnee liegen, selbst in Graz wurden die ersten Schneeflocken der Saison beobachtet. Die aktuelle Wetterlage zeigt, dass sich kalte Luft zunehmend durchsetzt.

Vorsicht dringend empfohlen

Die aktuelle Wetterwarnung gilt laut Meteoalarm als „potenziell gefährlich“. Zwar sind Schnee und Glätte für die Jahreszeit nicht ungewöhnlich, dennoch können sie zu Behinderungen im Verkehr führen. Experten raten dazu, unnötige Risiken zu vermeiden und sich vor Fahrten über die aktuellen Wetterbedingungen zu informieren.