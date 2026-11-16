Sechstes Weihnachten im Tierheim: Kater Baron hat einen Weihnachtswunsch

Vom ausgesetzten Kater bis zur Hündin mit Diabetes: Im Tierschutzhaus Vösendorf in Niederösterreich haben mehr als 50 Tiere einen Weihnachtswunsch. Ab heute kannst du ihnen mit der Christkind-Aktion eine Freude machen.

Nicht jedes Tier verbringt Weihnachten in einem liebevollen Zuhause. Im Tierschutzhaus Vösendorf warten zahlreiche Vierbeiner noch auf eine neue Familie. Um ihnen die Weihnachtszeit zu verschönern, startet Tierschutz Austria am 16. November wieder die Christkind-Aktion. Bis zum 23. Dezember können Tierfreunde mehr als 50 Tieren ihre persönlichen Weihnachtswünsche erfüllen. Die Aktion gilt als Österreichs größte Sachspendeninitiative für Tiere. Besonders für jene Schützlinge, die schon länger im Tierheim leben, haben die Geschenke eine besondere Bedeutung. „Besonders für unsere Langsitzer, die schon länger als ein Jahr auf ein neues Zuhause warten, ist diese Aktion etwas ganz Besonderes“, erklärt Tierheimleiter Stephan Scheidl.

Kater wurde ausgesetzt

Einer der tierischen Teilnehmer ist Kater Danny McCormack. Der neun Kilogramm schwere Vierbeiner wurde einst in einer Transportbox auf einem Müllplatz ausgesetzt. Nun hofft er auf ein gemütlicheres Weihnachtsfest. Auf seiner Wunschliste stehen Carny-Dosenfutter und ein Fensterliegeplatz, von dem aus er seine Umgebung beobachten kann. Auch Chow-Chow-Hündin Bianca hat besondere Wünsche. Die 2018 geborene Hündin leidet an Diabetes und benötigt täglich Insulin sowie spezielles Futter. Deshalb wünscht sie sich Diabetikerfutter und einen Kong zur Beschäftigung.

©Tierschutz Austria | Mehr als 50 Tiere im Tierschutzhaus Vösendorf haben einen Weihnachtswunsch. Tierfreunde können ihnen im Rahmen der Christkind-Aktion bis zum 23. Dezember eine Freude machen.

Sechstes Weihnachten

Besonders lange wartet Kater Baron auf ein eigenes Zuhause. Für ihn ist es bereits das sechste Weihnachtsfest im Tierschutzhaus. Trotz gesundheitlicher Probleme und nur einem Auge ist er ein verschmuster Kater, der gerne auf die Schultern seiner Bezugspersonen springt. Zu Weihnachten würde er sich über Sensitivies-Futter und einen Kratzkarton freuen. Doch nicht nur Hunde und Katzen dürfen Wünsche äußern. Auch Taube Martin ist Teil der Aktion. Für sie stehen Taubenfutter und A21-Aufzuchtfutter auf dem Wunschzettel. Damit sollen auch Tiere Aufmerksamkeit bekommen, die bei der Vermittlung häufig übersehen werden.

So kannst du helfen

Wer einem Tier einen Wunsch erfüllen möchte, kann sich auf www.christkind-aktion.at ein Tier aussuchen und registrieren. Anschließend werden die jeweilige Wunschliste und ein Geschenk-Etikett per E-Mail zugeschickt. Die Geschenke können persönlich im Tierschutzhaus Vösendorf in der Triester Straße 8 abgegeben oder per Post beziehungsweise direkt über einen Onlineshop verschickt werden. Möglich ist es, einen oder gleich mehrere Wünsche zu erfüllen. Die Geschenkübergaben werden nach Möglichkeit fotografiert und anschließend in der Christkind-Bildergalerie sowie auf den Kanälen von Tierschutz Austria veröffentlicht.

Freude für die Tiere

Als kleines Dankeschön erhalten alle Teilnehmer einen tierischen Weihnachtssong. Für Tierschutz Austria steht bei der Aktion aber vor allem die direkte Hilfe im Mittelpunkt. „Die Christkind-Aktion ist mehr als eine schöne Geste. Es ist eine Form der Spende, bei der man unmittelbar sieht, was sie bewirkt“, betont Tierheimleiter Scheidl. Und ergänzt: „Jedes Geschenk macht einen echten Unterschied.“ Die vier vorgestellten Tiere stehen dabei stellvertretend für die rund 3.000 Tierheimtiere, auf die Tierschutz Austria mit der Aktion aufmerksam machen möchte.