84 Autos in Krems zerkratzt: 58-Jährige gesteht die Taten

In Krems an der Donau (Niederösterreich) wurden innerhalb von mehr als einem Jahr 84 geparkte Autos zerkratzt. Der Schaden ist enorm. Nun konnte die Polizei eine 58-jährige Verdächtige ausforschen.

In Krems an der Donau wurden insgesamt 84 geparkte Autos zerkratzt. Eine 58-Jährige gestand die Taten. Der Schaden liegt laut Polizei im sechsstelligen Bereich.

In Krems an der Donau wurden insgesamt 84 geparkte Autos zerkratzt. Eine 58-Jährige gestand die Taten. Der Schaden liegt laut Polizei im sechsstelligen Bereich.

Zwischen dem 11. Oktober 2025 und dem 8. November 2026 wurden in Krems an der Donau insgesamt 84 Autos beschädigt. Betroffen waren geparkte Fahrzeuge entlang der Straßenzüge Am Rosenhügel und Am Goldberg. „Die geparkten Fahrzeuge wurden mit einem unbekannten Gegenstand zerkratzt“, berichtet die Landespolizeidirektion Niederösterreich. Wer hinter den Beschädigungen steckte, war zunächst unklar.

Polizei forscht Frau aus

Die Polizei nahm daraufhin Ermittlungen auf. Dabei arbeiteten Beamte der Polizeiinspektion Krems an der Donau mit dem Landeskriminalamt Niederösterreich und der Staatsanwaltschaft Krems zusammen. Im Zuge der Ermittlungen geriet eine Frau in Verdacht. Am Samstag, dem 14. November 2026, gegen 6.20 Uhr, konnten Polizisten eine 58-jährige Beschuldigte in der Nähe der Tatorte anhalten.

Schaden im sechsstelligen Bereich

Zunächst bestritt die Frau aus Krems die Vorwürfe. Doch dabei blieb es nicht. „Nach anfänglichem Leugnen war sie zur Beschädigung von 84 Fahrzeugen geständig“, heißt es seitens der Polizei. Der entstandene Schaden ist beträchtlich. „Die Gesamtschadenssumme wird auf einen sechsstelligen Eurobetrag geschätzt“, so die Landespolizeidirektion Niederösterreich. Die 58-Jährige wird nun bei der Staatsanwaltschaft Krems an der Donau angezeigt.