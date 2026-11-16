16 Kilo Cannabis im Koffer: 23-Jähriger am Flughafen Wien-Schwechat festgenommen

Bei einer Kontrolle am Flughafen Wien-Schwechat entdeckten Polizisten 16 Kilogramm Cannabis in einem Reisekoffer. Der 23-jährige Besitzer wollte von Bangkok über Wien nach London reisen.

Bei einer Gepäckkontrolle am Flughafen Wien-Schwechat stellte die Polizei 16 Kilogramm Cannabis sicher. Ein 23-jähriger Brite wurde festgenommen.

Bei einer Gepäckkontrolle am Flughafen Wien-Schwechat stellte die Polizei 16 Kilogramm Cannabis sicher. Ein 23-jähriger Brite wurde festgenommen.

Am Samstag, dem 14. November 2026, machten Kriminalisten des Stadtpolizeikommandos Schwechat am Flughafen Wien-Schwechat einen auffälligen Fund. Bei gezielten Kontrollen des Transitgepäcks eines Fluges aus Bangkok (Thailand) stießen die Beamten auf einen verdächtigen Reisekoffer. Bei der anschließenden Überprüfung wurden die Ermittler fündig. „Bei der darauffolgenden Kontrolle konnten in einem Reisekoffer insgesamt 16 luftdicht verpackte Cannabispakete mit einem Gesamtgewicht von 16 Kilogramm vorgefunden und sichergestellt werden“, berichtet die Landespolizeidirektion Niederösterreich.

Weiterflug nach London

Der Koffer war auf einen 23-jährigen britischen Staatsbürger gebucht und eingecheckt. Dieser hatte vor, von Wien nach London weiterzureisen. Laut Polizei wollte der Mann das Suchtgift dabei mitnehmen. Doch dazu kam es nicht mehr.

23-Jähriger in Haft

Die Beamten nahmen den Briten wegen des Verdachts des Suchtgifthandels vorläufig fest. Bei der anschließenden Einvernahme zeigte sich der Beschuldigte nicht geständig. „Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Korneuburg wurde der 23-Jährige in die dortige Justizanstalt eingeliefert“, heißt es abschließend seitens der Landespolizeidirektion Niederösterreich.