62 Kilometer Flucht: Lenker rast mit 200 Km/h und ohne Schein vor Polizei davon

Eine Geschwindigkeitskontrolle in Wiener Neustadt endete in einer fast 62 Kilometer langen Verfolgungsfahrt. Ein 26-Jähriger raste mit bis zu 200 km/h davon und gefährdete dabei andere Verkehrsteilnehmer.

Ein 26-Jähriger flüchtete fast 62 Kilometer vor der Polizei - mit bis zu 200 km/h, ohne Führerschein und alkoholisiert.

Ein 26-Jähriger flüchtete fast 62 Kilometer vor der Polizei - mit bis zu 200 km/h, ohne Führerschein und alkoholisiert.

Am Freitagabend, dem 13. November 2026, führten Polizisten gegen 22.30 Uhr Geschwindigkeitskontrollen auf der B 17 in Wiener Neustadt durch. Dabei fiel ihnen ein Wagen auf, der mit 107 km/h unterwegs war. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und konnten den Wagen kurze Zeit später anhalten. Doch als sie aus ihrem Polizeifahrzeug stiegen, gab der Lenker plötzlich wieder Gas und flüchtete.

Bei Rot geflüchtet

Über die Pottendorfer Straße fuhr der Mann zurück in Richtung B 17. Dort missachtete er eine rote Ampel und fuhr in den Kreuzungsbereich ein. Anschließend setzte er seine Flucht auf der B 17 in Richtung Süden fort. Dabei kam es beinahe zu einem Zusammenstoß mit einem E-Scooter-Fahrer. Doch der Lenker fuhr weiter und versuchte weiterhin, der Polizei zu entkommen.

Mit 200 km/h davon

Über die B 26 gelangte der Flüchtende schließlich auf die A 2 in Richtung Wien. Dort war er laut Polizei mit rund 200 km/h unterwegs. Beim Knoten Vösendorf beobachteten die Beamten zudem mehrere riskante Überholmanöver. Die Flucht führte anschließend über die S 1 bis zur Abfahrt Leopoldsdorf und weiter über die B 16 und B 15. Auch im Ortsgebiet von Achau war der Mann deutlich zu schnell unterwegs: Die Polizei maß dort rund 120 km/h.

Ohne Führerschein unterwegs

Schließlich gelang es drei Polizeistreifen, den Pkw auf der B 16 anzuhalten. Am Steuer saß ein 26-jähriger rumänischer Staatsbürger aus Wien. Gegenüber den Polizisten erklärte er, warum er geflüchtet war: Er besaß keine Lenkberechtigung und war durch Alkohol beeinträchtigt. Ein anschließender Alkomattest fiel positiv aus. Aufgrund der massiven Geschwindigkeitsüberschreitungen wurde das Fahrzeug vorläufig beschlagnahmt.

Fast 62 Kilometer geflüchtet

Wie weit sich die Verfolgung erstreckte, verdeutlicht eine Angabe der Landespolizeidirektion Niederösterreich: „Die Flucht des Pkw erstreckte sich über knapp 62 Kilometer“. Für den 26-Jährigen hat die Fahrt nun rechtliche Folgen. Nach Abschluss der Ermittlungen wird er bei der jeweiligen Bezirksverwaltungsbehörde und der zuständigen Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt angezeigt.