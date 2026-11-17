Zwei Männer sollen sich als Polizisten ausgegeben und ihre Opfer um Geld und Schmuck gebracht haben. Teilweise sollen sie auch Gewalt angewendet haben. Am Mittwoch stehen sie in Korneuburg vor Gericht.

Mit einer dreisten Betrugsmasche sollen zwei junge Männer zahlreiche Menschen um ihre Ersparnisse gebracht haben. Die mutmaßliche Beute: rund 165.000 Euro. Am Mittwoch, dem 18. November 2026, müssen sich die beiden Angeklagten im Alter von 21 und 25 Jahren vor einem Schöffengericht am Landesgericht Korneuburg (Niederösterreich) verantworten.

Opfer sollten Geld und Schmuck übergeben

Laut einem Bericht von „Heute“, der sich auf die Anklage bezieht, sollen die beiden Männer Mitglieder einer kriminellen Vereinigung gewesen sein. Die Gruppe soll mit dem sogenannten Polizeitrick gearbeitet haben. Dabei wurden Menschen auf ihrem Festnetztelefon angerufen. Die Anrufer gaben sich als Polizisten aus und behaupteten, dass es in der Nachbarschaft bereits zu Einbrüchen oder anderen Straftaten gekommen sei.

Fünfmal erfolgreich

Um ihre Wertsachen angeblich in Sicherheit zu bringen, sollten die Betroffenen Bargeld, Schmuck und andere Wertgegenstände einem vermeintlichen Zivilpolizisten übergeben. Tatsächlich sollen Mitglieder der Gruppe die Wertsachen abgeholt haben. In fünf Fällen soll die Masche erfolgreich gewesen sein. Der dadurch entstandene Schaden wird mit rund 55.000 Euro beziffert. Vier weitere Betrugsversuche sollen gescheitert sein.

Opfer sollen auch beraubt worden sein

Doch laut Anklage blieb es nicht bei Täuschungen. Dem 21-jährigen Erstangeklagten wird vorgeworfen, am 5. Februar 2025 in Gerasdorf einem Opfer einen Stoß versetzt zu haben. Anschließend soll er einen Sack mit 5.000 Euro Bargeld sowie Goldmünzen und Schmuck im Wert von rund 25.000 Euro gewaltsam an sich genommen haben. Der zweite Angeklagte soll am 24. Juli 2025 in Flinsbach auf ähnliche Weise vorgegangen sein. Dabei soll er einem Opfer Wertgegenstände im Umfang von rund 80.000 Euro geraubt haben.

Auch Geldwäsche angeklagt

Dem Erstangeklagten wird außerdem vorgeworfen, versucht zu haben, die Herkunft der mutmaßlichen Beute durch Überweisungen zu verschleiern. Zudem soll er die Bankomatkarte und den Reisepass eines Opfers einbehalten haben. Insgesamt geht es bei den angeklagten Betrugs- und Raubfällen um rund 165.000 Euro. Die Männer müssen sich unter anderem wegen schweren gewerbsmäßigen Betruges, Raubes, Geldwäsche und krimineller Vereinigung verantworten. Der Prozess ist für Mittwoch am Landesgericht Korneuburg angesetzt. Für beide Angeklagten gilt die Unschuldsvermutung.