Traurige Nachrichten für die Kundschaft der Fleischerei „Blunzkaiser“: Ende November schließt der Familienbetrieb vorerst seine Türen. Ob es 2027 ein Wiedersehen gibt, ist noch ungewiss.

Für die Kundinnen und Kunden der Fleischerei „Blunznkaiser“ in Königstetten (Bezirk Tulln, Niederösterreich) gibt es traurige Nachrichten. Der Familienbetrieb von Sonja und Karl Gutscher hat auf Facebook angekündigt, dass das Geschäft in der Wiener Straße 19 nur noch bis zum 28. November 2026 geöffnet sein wird. Gesundheitliche und familiäre Gründe machen eine vorläufige Schließung notwendig.

Fleischerei schließt Ende November

„Mit Bedauern müssen wir Ihnen mitteilen, dass unser Geschäft nur mehr bis 28. November 2026 geöffnet hat“, schreibt die Familie Gutscher in einem Facebook-Beitrag. Ursprünglich war geplant, den Betrieb lediglich über die Wintermonate Dezember, Jänner und Februar zu schließen und anschließend wieder zu öffnen. Doch mittlerweile ist ungewiss, ob dieser Plan umgesetzt werden kann. „Jedoch hat uns dieses Jahr gelehrt: ‚Leben ist das, was geschieht, während du andere Pläne machst‘“, heißt es in der Mitteilung.

Traditionsbetrieb seit mehr als 100 Jahren

Die Fleischerei Gutscher blickt auf eine lange Geschichte zurück. Bereits 1916 wurde der Betrieb von Johann Kaiser gegründet. Heute führt Karl Gutscher die Tradition in vierter Generation gemeinsam mit seiner Frau Sonja fort. Besonders bekannt ist die Fleischerei für ihre Blutwurstspezialitäten, allen voran die Tullnerfelder Kaiserblunzn. Diese brachte dem Betrieb auch seinen bekannten Namen „Blunznkaiser“ ein.

Hoffnung auf ein Wiedersehen 2027

Trotz der schwierigen Situation möchte sich die Familie noch nicht endgültig verabschieden. Sie hofft darauf, ihre Kundschaft im Jahr 2027 wieder begrüßen zu können. „Wir möchten uns für ihr langjähriges Vertrauen und Ihre Treue bedanken und hoffen, dass es 2027 doch weiter geht und wir Sie wieder bei uns begrüßen dürfen“, schreiben Sonja und Karl Gutscher. Ob und wann die Fleischerei tatsächlich wieder ihre Türen öffnet, bleibt vorerst ungewiss.