Im niederösterreichischen Klosterneuburg hat sich am frühen Nachmittag des 16. November ein Unfall ereignet. Ein Autofahrer hat dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und ist in eine Fußgängerin gekracht.

Ein 83-jähriger Wiener war Montagnachmittag, am 16. November 2026 gegen 12.55 Uhr, mit seinem Auto auf der B14 in Klosterneuburg (Bezirk Tulln, Niederösterreich) unterwegs. Wegen nicht angepasster Geschwindigkeit, wie die Polizei berichtet, dürfte der Mann die Kontrolle über sein Auto verloren haben. Das Fahrzeug ist daraufhin auf eine Böschung geraten und hat einen auf dem dortigen Parkplatz abgestellten Wagen überflogen. Danach krachte er in eine 54-jährige Fußgängerin und in vier geparkte Autos.

Fußgängerin verletzt, Autofahrer nicht

Die Fußgängerin wurde bei dem Vorfall verletzt und von der Rettung schließlich ins Uniklinikum nach Tulln gebracht. Der 83-Jährige dürfte laut Informationen der Polizei jedoch unverletzt geblieben sein.