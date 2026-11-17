Der Gegenstand explodierte dabei noch in der Hand des Schülers, der mittelschwer verletzt wurde. Wie die Beamten berichten, konnten außerdem noch sechs weitere Schüler im Alter von 13 bis 15 Jahren ausgeforscht werden, die vermutlich ein Knalltrauma erlitten hätten. Einer der Schüler wurde zusätzlich an den Beinen leicht verletzt. Insgesamt fünf von ihnen mussten von der Rettung versorgt und ins Krankenhaus nach Eisenstadt gebracht werden. Zwei weitere begaben sich in häusliche Pflege. Der 14-Jährige wird nach Abschluss der Erhebungen der Bezirkshauptmannschaft angezeigt.