Die Polizei konnte nun einen Großbrand in Enzensfeld-Lindabrunn (Niederösterreich) klären. Jugendliche sollen ihn verursacht haben. Der Schaden? In Millionenhöhe.

Am 30. Oktober 2026 wurden die Einsatzkräfte gegen 18.40 Uhr zum Großbrand eines leerstehenden, ehemaligen Gastrobetriebs im Gemeindegebiet von Enzensfeld-Lindabrunn (Bezirk Baden, Niederösterreich) gerufen. Sofort haben die Bediensteten des Landeskriminalamtes mit den Ermittlungen begonnen. Die Erhebungen haben in weiterer folge ergeben, dass der Brand mit hoher Wahrscheinlichkeit durch eine zumindest fahrlässig eingebrachte Zündquelle ausgelöst worden sein dürfte. Bei den darauf folgenden Befragungen wurde klar: Bei dem Brandobjekt handelt es sich um einen „Lost Place“, der oft von Jugendlichen aufgesucht wird.

Feuer geriet zunehmend außer Kontrolle

Wenig später konnte man einen 12- und zwei 14-Jährige ausforschen, die sich schließlich zum Teil geständig zeigten, im Gebäude eine Kerze entzündet und diese mit Kartonresten befeuert zu haben. In der Folge sollen sie dann noch versucht haben, das Feuer zu löschen, dieses geriet aber zunehmend außer Kontrolle, woraufhin die Burschen flüchteten. Die 14-Jährigen werden angezeigt, der strafunmündige 12-Jährige der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde gemeldet.

Schaden in Millionenhöhe

Bei den Löscharbeiten sind nicht weniger als 19 Feuerwehren mit rund 160 Mitgliedern im Einsatz gestanden. Am Gebäude selbst ist erheblicher Sachschaden entstanden, Teile der Gebäudehülle mussten sogar gesichert abgetragen werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf einen niedrigen siebenstelligen Betrag.