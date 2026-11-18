Mit dieser Aktion – es wird unter anderem zur Verdeutlichung der vielfach prekären Arbeitsbedingungen der Lenker ein mit Forderungen „geschmücktes“ Plumpsklo aufgestellt – wird bei der niederösterreichischen Landespolitik und den Mandataren aller Fraktionen im Landtag für Unterstützung für die Forderungen der Buslenker geworben. Alle Landtagsabgeordneten wurden von der vida auch schriftlich eingeladen, sich vor Beginn der Landtagssitzung persönlich bei der Aktion ein Bild von den Arbeitsbedingungen der niederösterreichischen Buslenker zu machen.

Das sind die Forderungen

Die Gewerkschaft vida und die Lenker fordern, dass Wasch-, WC- und Sozialräumlichkeiten gleich in den Eignungskriterien als Voraussetzung zur Teilnahme von Busunternehmen an Vergabe- oder Ausschreibungsverfahren der Növog und anderer Verkehrsverbünde der Bundesländer verankert werden sollen. So würden Unternehmen, die keine oder eine nicht ausreichende soziale Infrastruktur zur Verfügung stellen, gleich von Anfang an aus dem Bieterverfahren ausgeschlossen und Ärgernisse über etwa fehlende WCs entlang der Buslinie blieben den Beschäftigten erspart. Dies würde einer Verankerung des Bestbieterprinzips im öffentlichen Linienbusverkehr gleichkommen.