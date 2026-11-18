Tödlicher Unfall in Ennsdorf (Amstetten/NÖ): Ein 51-Jähriger ist am Mittwochvormittag mit seinem Auto von der Straße abgekommen und gegen die Betonwand einer Autobahnunterführung geprallt. Er starb an der Unfallstelle.

Der Mann aus dem Bezirk Perg (OÖ) war laut Polizei gegen 9 Uhr auf der L6264 von Ennsdorf in Richtung St. Valentin unterwegs. Bei Straßenkilometer 1,3 kam er aus bisher unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab. Das Auto prallte gegen die linke Betonwand der Autobahnunterführung. Der 51-Jährige wurde im Wagen eingeklemmt. Die Freiwilligen Feuerwehren St. Valentin und Enns mussten ihn aus dem Auto befreien. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Warum der Mann von der Straße abkam, ist bislang nicht bekannt.