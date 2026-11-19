Mit einer kleinen Geste große Freude schenken: Besucher:innen des St. Pöltner Christkindlmarktes können Wünsche von Kindern und Jugendlichen erfüllen, für die ein Weihnachtsgeschenk keine Selbstverständlichkeit ist.

Weihnachten ist die Zeit des Schenkens und der kleinen Wunder. Doch nicht alle Kinder können sich darauf verlassen, am Heiligen Abend ein Geschenk unter dem Christbaum zu finden. Der Wunschbaum am St. Pöltner Rathausplatz möchte das ändern und möglichst viele Kinderwünsche wahr werden lassen.

Kinder haben schwierige Zeiten erlebt

Am Baum, der von der Firma Christbaum Erlebniswald zur Verfügung gestellt wurde, hängen Wunschzettel von Kindern und Jugendlichen aus verschiedenen St. Pöltner Kinder- und Jugendhilfe- sowie Betreuungseinrichtungen und dem Mutterkindheim der Caritas. Viele von ihnen haben bereits schwierige Zeiten erlebt oder wachsen unter herausfordernden Umständen auf. Mit der Wunschbaum-Aktion soll ihnen eine Weihnachtsfreude bereitet und gezeigt werden, dass Menschen an sie denken.

So einfach kann man mitmachen

Wer einen Wunsch erfüllen möchte, nimmt einen Wunschzettel vom Baum und trägt sich mit Namen, Telefonnummer und Wunschzettel-Nummer in die Teilnehmerliste beim Kinderfreunde-Punschstand ein. Dieser ist von Montag bis Donnerstag jeweils von 16 bis 21 Uhr sowie von Freitag bis Sonntag von 13 bis 21 Uhr geöffnet. Anschließend wird das gewünschte Geschenk besorgt, liebevoll verpackt und der Wunschzettel gut sichtbar am Paket befestigt. Wer möchte, kann auch eine persönliche Karte oder Nachricht beilegen. Die fertigen Geschenke können bis spätestens 11. Dezember 2026 während der Öffnungszeiten (Montag bis Freitag, 8 bis 17 Uhr) im Tourismusbüro am Rathausplatz 1 abgegeben werden.