Tragödie auf der Westautobahn: Eine 18-Jährige stürzte in der Nacht auf Donnerstag bei St. Valentin aus einem fahrenden Auto. Für die junge Frau kam jede Hilfe zu spät.

Ein tragischer Vorfall hat sich in der Nacht auf Donnerstag, den 19. November 2026, auf der Westautobahn (A1) ereignet. Eine 18-jährige Frau stürzte aus bislang ungeklärter Ursache aus einem fahrenden Auto und kam auf der Fahrbahn zu liegen. Sie erlitt dabei tödliche Verletzungen.

Autotür öffnete sich während der Fahrt

Laut Polizei war ein 18-Jähriger aus dem Bezirk Kirchdorf an der Krems am Mittwoch, dem 18. November, gegen 23.55 Uhr mit einem Pkw auf der A1 in Richtung Linz unterwegs. Im Baustellenbereich bei St. Valentin (Niederösterreich) befand sich das Fahrzeug auf dem ersten Fahrstreifen. Neben dem Lenker saßen drei weitere Personen im Auto. Aus bisher unbekannter Ursache soll sich plötzlich die hintere Tür auf der Beifahrerseite geöffnet haben. Eine 18-jährige Mitfahrerin aus dem Bezirk Kirchberg an der Krems stürzte daraufhin aus bislang ungeklärter Ursache aus dem Fahrzeug und kam auf dem zweiten Fahrstreifen zum Liegen.

18-Jährige stirbt noch an Unfallstelle

Für die junge Frau kam jede Hilfe zu spät. Sie verstarb noch an der Unfallstelle. Wie die Landespolizeidirektion Niederösterreich mitteilt, dürften die Personen auf der Rückbank nicht angegurtet gewesen sein. Wie es zur Öffnung der Autotür und zum Sturz der 18-Jährigen kommen konnte, ist derzeit noch unklar. Die Staatsanwaltschaft St. Pölten hat eine Obduktion angeordnet, um die näheren Umstände des Todes zu klären.