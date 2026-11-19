Eine gewöhnliche Verkehrskontrolle in Niederösterreich nahm eine unerwartete Wendung. Ein 34-jähriger Autofahrer war nicht nur unter Drogeneinfluss unterwegs – gegen ihn lag auch ein Festnahmeauftrag vor.

Bei einer Verkehrskontrolle auf der B20 in Traisen wurde ein 34-jähriger Autofahrer festgenommen.

Bei einer Verkehrskontrolle auf der B20 in Traisen wurde ein 34-jähriger Autofahrer festgenommen.

Eine routinemäßige Verkehrskontrolle endete am Mittwochabend, dem 18. November 2026, in Traisen (Bezirk Lilienfeld, Niederösterreich) mit einer Festnahme. Polizisten hielten gegen 18.45 Uhr einen 34-jährigen Autofahrer auf der B20 an. Bei der Überprüfung machten die Beamten gleich mehrere Entdeckungen.

Ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss

Bei der Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass der Mann aus dem Bezirk Lilienfeld keine gültige Lenkberechtigung besaß. Zudem zeigte er deutliche Anzeichen einer möglichen Suchtmittelbeeinträchtigung. Eine anschließende klinische Untersuchung bestätigte den Verdacht: Der 34-Jährige war aufgrund einer Beeinträchtigung durch Suchtmittel nicht fahrtauglich.

Polizei entdeckt aufrechten Festnahmeauftrag

Doch damit nicht genug: Bei weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass gegen den Mann bereits eine aufrechte Festnahmeanordnung des Landesgerichtes für Strafsachen Wien nach dem Suchtmittelgesetz bestand. Der 34-Jährige wurde daraufhin vorläufig festgenommen und auf Anordnung des Gerichts in die Justizanstalt Wien-Josefstadt eingeliefert. Zusätzlich wird er bei der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt.