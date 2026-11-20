Feuerwehreinsatz in Wiener Neustadt: In den frühen Morgenstunden des Freitags wurde die Feuerwehr zu einem Brandmeldealarm im Kinocenter Cine Nova gerufen. Vor Ort entdeckten die Einsatzkräfte einen Brand.

In den frühen Morgenstunden des Freitags, 20. November 2026, kam es im Kinocenter Cine Nova in Wiener Neustadt (Niederösterreich) zu einem Brand. Die Nachtbereitschaft der Freiwilligen Feuerwehr Wiener Neustadt wurde zunächst zu einem Brandmeldealarm gerufen. Bei der Erkundung stellte der Fahrzeugkommandant jedoch fest, dass in einer Bar tatsächlich ein Feuer ausgebrochen war.

Alarmstufe erhöht: Feuerwehr startet Innenangriff

Die Einsatzkräfte bestätigten den Brand umgehend und erhöhten die Alarmstufe auf B2. Dadurch wurden der diensthabende Bereitschaftszug sowie der Offizier vom Dienst nachalarmiert. Gleichzeitig begann die Feuerwehr mit einem Innenangriff. Mit einem Löschrohr gelang es den Einsatzkräften, die Flammen im Inneren des Gebäudes rasch unter Kontrolle zu bringen und den Brand erfolgreich zu löschen. Bereits um 5.10 Uhr konnte „Brand aus“ gegeben werden.

Brandrauch breitet sich bis in Kinosäle aus

Obwohl das Feuer schnell gelöscht werden konnte, hatte sich der Rauch bereits im gesamten Gebäude ausgebreitet. Laut Feuerwehr drang er sogar bis in die Kinosäle vor. Deshalb mussten die Einsatzkräfte die Belüftungsmaßnahmen im betroffenen Objekt ausweiten. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist derzeit noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

Feuerwehrkommandant lobt Nachtbereitschaft

„Einmal mehr zeigte die Nachtbereitschaft als Speerspitze ihre Daseinsberechtigung“, erklärt Feuerwehrkommandant und Einsatzleiter Branddirektor Christian Pfeiffer. Durch die sechs Feuerwehrmitglieder, die jede Nacht ehrenamtlich im Feuerwehrhaus übernachten, könnten die Ausrückzeiten verkürzt und weitere Kräfte bei Bedarf gezielt nachalarmiert werden. Die Nachtbereitschaft wurde bereits 2008 eingerichtet und im Zuge der Modernisierung des Feuerwehrhauses von vier auf sechs Mitglieder aufgestockt. Jede Nacht stehen damit ein Gruppenkommandant, zwei Kraftfahrer und drei weitere Feuerwehrmitglieder für erste Einsätze bereit.