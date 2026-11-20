Ein Bauprojekt der Superlative entsteht derzeit in Dubai: Mit den „Burj Binghatti Jacob & Co Residences“ soll dort das höchste reine Wohngebäude der Welt errichtet werden. Mitten drin ist auch österreichisches Know-how. Der Schalungsspezialist Doka aus Amstetten (Niederösterreich) liefert wichtige Technik für den Bau des außergewöhnlichen Wolkenkratzers. Die Herausforderung ist enorm: Trotz der gewaltigen Dimensionen soll der Turm möglichst schnell und präzise in die Höhe wachsen.

Ein Stockwerk pro Woche geplant

Das Hochhaus entsteht im Stadtteil Business Bay und wird vom Immobilienentwickler Binghatti gemeinsam mit der Luxusmarke Jacob & Co realisiert. Für den Bau setzt Doka unter anderem auf das automatische Klettersystem „SKE50 plus“. Damit können der Gebäudekern und tragende Wände Stockwerk für Stockwerk errichtet werden, ohne dabei ständig auf Baukräne angewiesen zu sein. Das Ziel ist ambitioniert: Pro Woche soll ein weiteres Stockwerk entstehen. Eine selbstkletternde Plattform ermöglicht zudem, dass auf mehreren Ebenen gleichzeitig gearbeitet werden kann. „Mit unserer Schalungsexpertise und modernen Kletterlösungen unterstützen wir die Umsetzung des Projekts“, erklärt Taher Rihawi, Geschäftsführer von Doka VAE & Oman.

Österreichisches Know-how für Dubai

Hinter dem Großprojekt steckt eine internationale Zusammenarbeit. Die technische Planung und Betreuung erfolgt durch Doka-Teams direkt auf der Baustelle, in Dubai sowie am Unternehmenssitz in Amstetten. Durch diese Abstimmung konnten wichtige Planungsunterlagen rechtzeitig bereitgestellt und einzelne Bauteile direkt vor Ort gefertigt werden. Das soll Lieferzeiten verkürzen und den Baufortschritt sichern. Die Zusammenarbeit zwischen Doka und Binghatti Holdings wurde bereits 2024 vereinbart und umfasst mehrere große Bauprojekte in den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Doka bereits an berühmten Wolkenkratzern beteiligt

Für das niederösterreichische Unternehmen ist es nicht der erste Einsatz bei einem spektakulären Hochhausprojekt. Doka war bereits am Bau des weltberühmten Burj Khalifa beteiligt, dem derzeit höchsten Gebäude der Welt. Auch beim entstehenden Burj Azizi, der nach seiner Fertigstellung das zweithöchste Gebäude der Welt werden soll, ist das Unternehmen involviert. Mit den „Burj Binghatti Jacob & Co Residences“ kommt nun ein weiteres internationales Prestigeprojekt hinzu. Ob und wann der neue Wohnturm tatsächlich den Höhenrekord übernimmt, hängt von seiner Fertigstellung und den endgültigen Gebäudedaten ab.