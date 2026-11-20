Neben Lippenvergrößerungen und der Injektion von in Österreich nicht zugelassenen Abnehmsubstanzen sollen auch Brust- und Gesäßvergrößerungen vorgenommen worden sein. Dabei kam es in zumindest 23 Fällen zu teils schweren Körperverletzungen, wobei sich die Geschädigten teilweise in ärztliche Behandlung begeben mussten.

Werbeauftritte auf Social-Media

Die Kunden wurden hauptsächlich durch Werbeauftritte auf diversen Social-Media-Plattformen sowie Mundpropaganda auf das Schönheitsstudio aufmerksam. Ihnen sei mitgeteilt worden, dass eine Ärztin die Behandlung vornehme. Außerdem war im Behandlungsraum eine verfälschte Ausbildungsbestätigung angebracht. Die durch die Tathandlungen sowie durch unberechtigt bezogene Sozialleistungen generierten Einnahmen belaufen sich auf etwa 64.000 Euro. Zudem konnten die Kriminalisten Bargeld, Gold- und Silbermünzen, einen Pkw und diverse Schmuckstücke sicherstellen. Die 31-jährige Hauptbeschuldigte befindet sich in der Justizanstalt Wiener Neustadt in Untersuchungshaft.

Das war passiert

Bereits im Februar 2026 deckte das Landeskriminalamt Niederösterreich die illegalen Machenschaften in einem Keller in Wiener Neustadt auf. Drei Frauen (31, 37 und 60 Jahre) stehen im Verdacht, dort seit Juli 2025 ohne medizinische Ausbildung gewerbsmäßig Schönheitseingriffe mit Botox, Hyaluronsäure und Narkosemitteln durchgeführt zu haben. Bei einer Hausdurchsuchung am 12. Februar stellten die Ermittler zahlreiche nicht zugelassene Arzneimittel sicher. Während die beiden Komplizinnen angezeigt wurden, landete die 31-jährige Hauptverdächtige wegen des Verdachts auf schweren Betrug und Sozialleistungsbetrug in Untersuchungshaft. (Weitere Betroffene können sich nach wie vor unter 059133-30-3333 beim Landeskriminalamt Niederösterreich melden.)