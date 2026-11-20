Durch den heftigen Wind kam es in Mödling vergangene Nacht zu zwei Feuerwehreinsätzen. Ein Baum stürzte auf eine Stromleitung und eine Straße, ein weitere drohte umzufallen. Beide Gefahrenstellen wurden beseitgt.

Im Stadtgebiet Mödling hielt der Sturm die Feuerwehr vergangene Nacht auf Trab. Der starke Wind hatte zunächst am Anton-Wildgans-Weg einen Baum zum Sturz gebracht, der eine Stromleitung sowie die darunter liegende Straße getroffen hatte. Die Feuerwehr konnte ihn mit dem Einsatzfahrzeug und einem speziellen Holzgreifer erfolgreich entfernen. Während der Arbeiten wurde der Strom durch den Energieversorger abgeschaltet um die Arbeiten nicht zu gefährden.

Zweiter Baum drohte einzustürzen

Auf der Zufahrtstraße zum Mödlinger Kobenzl drohte ein zweiter Baum auf die Fahrbahn zu stürzen. Dies konnte die Feuerwehr jedoch durch kontrolliertes Fällen unterbinden und so die potentielle Gefahrenquelle weggeschafft werden.