SPAR investiert rund 22 Millionen Euro in den Ausbau des TANN-Werks in St. Pölten. Damit sollen 40 zusätzliche Arbeitsplätze entstehen. Am 20. November wurde Gleichenfeier gefeiert, die Produktion soll im Herbst 2027 starten.

Investitionen im zweistelligen Millionenbereich und 40 neue Arbeitsplätze: Das TANN-Werk in St.Pölten wird um Geflügel- und Convenience Produkt Produktion erweitert. Losgehen soll die Produktion im Herbst 2027. TANN beschäftigt derzeit 230 Personen im Werk in St. Pölten. SPAR Geschäftsführer Alois Huber betont man müsse in Österreich die Lebensmittelproduktion ohne Förderungen stemmen. „Aber wir wollen nicht jammern, sondern zeigen, was möglich ist. Wir investieren, wir bauen aus, wir schaffen Arbeitsplätze.“

Investierung in die Region

22 Millionen Euro nimmt SPAR für das Ausbau des Werkes in St. Pölten in die Hand. Die regionale Lebensmittelproduktion soll so gefördert werden. Auch Bürgermeister Matthias Stadler unterstützt die Pläne: „Die Investitionen sichern bestehende Arbeitsplätze, schaffen neue Perspektiven für die Menschen und stärken die regionale WertschöpfungMit der Erweiterung und weiteren 40 krisensicheren Arbeitsplätzen wird diese erfolgreiche Entwicklung fortgesetzt.“