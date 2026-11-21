Rund zwei Wochen ist es her, dass ein Kastenwagen mit einem entgegenkommenden Fahrzeug im Bezirk Lilienfeld (Niederösterreich) kollidiert ist. Einer der Lenker war betrunken, bei ihm handelt es sich um einen FPÖ-Gemeinderat.

Zwei Personen wurden bei einem Unfall vor etwa zwei Wochen im Bezirk Lilienfeld verletzt. Dabei ist ein betrunkener Fahrer mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn geraten und mit einem zweiten Verkehrsteilnehmer kollidiert. Wie die „Kronen Zeitung“ nun berichtet, handelt es sich bei jenem Fahrer, der mit 1,9 Promille unterwegs war, um einen FPÖ-Gemeinderat aus dem niederösterreichischen Bezirk Wiener Neustadt.

Feuerwehr eine Stunde lang im Einsatz

Jeweils leicht verletzt wurden demnach der Beifahrer des Gemeinderats und der Lenker des entgegenkommenden Fahrzeugs. Im Einsatz standen neben der Freiwilligen Feuerwehr Kleinzell auch die Rettung und die Polizei. Die Feuerwehr stand mit neun Mann und zwei Fahrzeugen rund eine Stunde lang im Einsatz. „Die Fahrzeuge wurden mittels Seilwinde sicher neben der Fahrbahn abgestellt“, heißt es in einem Facebook-Posting.

Bürgermeister: „Kein Kavaliersdelikt“ von Gemeinderat

Der Bürgermeister der Heimatgemeinde des Politikers spricht gegenüber der „Krone“ davon, dass es sich um „kein Kavaliersdelikt“ handelt, kein Mensch aber vor Fehlern gefeit sei. Er selbst leitet daraus keine politischen Konsequenzen ab, überlässt es dem Gemeinderat und der Partei des Gemeinderats, wie sich dessen Arbeit fortsetzen soll. Mit den Oppositionsparteien würde man laut Bericht jedenfalls gut zusammenarbeiten und das Verhältnis auch nicht zerstören wollen.

Auch SPÖ-Gemeinderat betrunken in Unfall verwickelt

Der FPÖ-Gemeinderat ist aber nicht der einzige Politiker in Österreich, der in Alkounfälle verwickelt ist. Erst im August dieses Jahres haben wir über einen SPÖ-Gemeinderat aus dem Bezirk Baden (ebenfalls Niederösterreich) berichtet, der betrunken in einen Unfall verwickelt war. Dieser hatte 2,8 Promille Alkohol im Blut. Mehr dazu hier: 2,8 Promille am Steuer: SPÖ-Politiker ist nun Schein los.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.11.2026 um 09:03 Uhr aktualisiert