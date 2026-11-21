Wie die Arbeiterkammer (AK) Niederösterreich im aktuellsten "Treffpunkt" - dem hauseigenen Magazin - berichtet, hat man für einen Waldviertler die Schwerarbeitspension erkämpft - mit zwei Jahren Verspätung.

Der Baupolier aus dem Waldviertel durfte mit etwas mehr als zwei Jahren Verspätung dann doch in Pension.

Der Baupolier aus dem Waldviertel durfte mit etwas mehr als zwei Jahren Verspätung dann doch in Pension.

Eigentlich wollte der Waldviertler bereits mit 60 Jahren in Pension gehen. Er wäre jedenfalls schon bereit gewesen, doch sein Arbeiter hatte den gelernten Maurer nicht als Schwerarbeiter gemeldet. Dabei war der Baupolier vor allem im Straßen- und Brückenbau tätig, „meist auf kleinen Baustellen mit fünf, sechs Arbeitern“, erklärt er selbst. Die Firma hatte die Meldung nachträglich korrigiert und die nötigen Nachzahlungen geleistet. Einmal mehr schien der Weg in die Schwerarbeitspension frei. Doch nach Ansicht der Pensionsversicherungsanstalt (PVA) hat der Polier „nicht schwer gearbeitet“.

„In der Nacht war an Schlaf oft nicht zu denken…“

Aus der Hoffnung auf eine Pension mit 60 wurde ein über zwei Jahre dauernder Kampf. Der Waldviertler zog mithilfe der Arbeiterkammer (AK) Niederösterreich vor das Arbeits- und Sozialgericht. Mehrere Verhandlungen später hatte er gewonnen, die PVA ging aber noch einen Schritt weiter und brachte den Fall bis zum Obersten Gerichtshof (OGH). Der Niederösterreicher kann sich noch genau erinnern: „Diese Zeit war extrem belastend. Auf der Baustelle hatte ich die Verantwortung und gleichzeitig auch das laufende Verfahren ständig im Hinterkopf. In der Nacht war an Schlaf oft nicht zu denken.“

Auch Kollege kann jetzt in Pension gehen

Doch schließlich entschied auch der OGH zu seinen Gunsten, der mittlerweile pensionierte Baupolier durfte mit 62 Jahren verspätet in die Schwerarbeitspension. Er zeigt sich erleichtert, dass am Ende doch noch alles gut ausgegangen ist und weiß, dass sein Fall auch für eine weitere Person ein Happy End bringt: „Dank meines OGH-Entscheids kann jetzt auch ein Kollege mit einem ähnlichen Problem in Pension gehen.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.11.2026 um 16:42 Uhr aktualisiert