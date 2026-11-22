Großeinsatz am Sonntag im Bezirk Hollabrunn in Niederösterreich: In Schalladorf stand ein Gebäude in Vollbrand. Acht Feuerwehren rückten mit insgesamt 100 Einsatzkräften an. Zwei Bewohner mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

Dramatische Szenen spielten sich am Sonntag, dem 22. November 2026, in Schalladorf im Bezirk Hollabrunn ab. Kurz vor 12 Uhr wurden die ersten Feuerwehren mit dem Alarmstichwort „Rauch aus Fenster“ zu einem Gebäudebrand gerufen. Als die Einsatzkräfte am Brandort eintrafen, stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Die Flammen hatten auch auf den Dachstuhl übergegriffen. Aufgrund der ernsten Lage ließ Einsatzleiter René Schiman die Alarmstufe auf B3 erhöhen. Zahlreiche weitere Feuerwehrkräfte wurden zur Unterstützung angefordert.

Flammen drohten auf Nachbargebäude überzugreifen

Die Feuerwehr begann sofort mit einem umfassenden Löschangriff. Während Atemschutztrupps im Inneren des Gebäudes gegen die Flammen vorgingen, bekämpften weitere Einsatzkräfte den Brand von außen. Besonders wichtig war dabei die Drehleiter der Feuerwehr Hollabrunn. Mit ihrer Hilfe gelang es, das Feuer im Dachbereich rasch unter Kontrolle zu bringen. Die größte Gefahr konnte schließlich abgewendet werden: Ein Übergreifen der Flammen auf die direkt angebauten Nachbargebäude wurde verhindert.

©FF Wullersdorf / Hollabrunn

100 Feuerwehrleute im Großeinsatz

Insgesamt standen acht Feuerwehren mit 100 Mitgliedern und 15 Fahrzeugen im Einsatz. Beteiligt waren die Feuerwehren Grund, Hart-Aschendorf, Hollabrunn, Immendorf, Oberstinkenbrunn, Schalladorf, Sitzendorf und Wullersdorf. Allein 47 Atemschutzträger kamen bei den Löscharbeiten zum Einsatz. Auch der Rettungsdienst war mit vier Fahrzeugen vor Ort. Die Polizei unterstützte den Einsatz mit zwei Streifen.

Zwei Bewohner ins Krankenhaus gebracht

Die beiden Bewohner des betroffenen Gebäudes wurden vom Rettungsdienst vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Ob sie Verletzungen erlitten haben, geht aus der Mitteilung nicht hervor. Um 13.12 Uhr konnte die Einsatzleitung schließlich „Brand aus“ melden. Nach weiteren umfangreichen Löscharbeiten wurde der Einsatz gegen 14.30 Uhr beendet. Eine Brandwache kontrolliert das Gebäude weiterhin regelmäßig, um ein erneutes Aufflammen zu verhindern. Zur Ursache des Feuers liegen derzeit keine Angaben vor.