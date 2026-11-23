Als ihr Lebensgefährte zusammenbrach und nicht mehr atmete, begann eine Frau mit der Wiederbelebung. Nun bedankt sie sich öffentlich bei den Helfern, die am 13. November im Raum Himberg im Einsatz waren.

Im richtigen Moment gehandelt hat eine Frau am 13. November im Umkreis Himberg bei Wien, als ihr Lebensgefährte plötzlich zusammenbrach. Da der Mann auch nicht mehr atmete, musste seine Frau mit der Herzdruckmassage und einer Mund zu Mund – Beatmung beginnen.

„Liebes Team, ihr seid großartig“

Gegen 21.20 setzte die Frau den Notruf ab. Laut eigener Aussage war sie sehr panisch wobei ihr die Leitstellendisponentin Hilfe leisten konnte, bis die First Responder Himberg inklusive Polizei und wenig später auch der Rettungsdienst Schwechat eintraf. Ihr Lebensgefährte musste zweimal wiederbelebt werden, bis er im Anschluss gegen 22.40 Uhr in die Klinik gebracht werden konnte. Nun bedankte sich die Frau erleichtert eine Woche später auf Facebook für die Lebensretter.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.11.2026 um 07:16 Uhr aktualisiert