Auf Kassabons von SPAR, EUROSPAR und INTERSPAR in Niederösterreich stehen derzeit Hilfsnummern für Frauen, die Gewalt erleben. Die Aktion soll Betroffene auf kostenlose Unterstützung aufmerksam machen und läuft bis 10. Dezember.

Gewalt gegen Frauen ist nach wie vor allgegenwärtig: Umso wichtiger sind daher die „16 Tage gegen Gewalt an Frauen“, die SPAR und das Land Niederösterreich vom 25. November bis zum 10. Dezember abhalten um ein Zeichen zur Bekämpfung zu setzen. Kassabons von SPAR, EUROSPAR und INTERSPAR drucken in deutscher und englischer Sprache regionale Helplines ab.

Mehr als jede dritte Frau erlebt Gewalt

Österreich liegt im europäischen Vergleich bei Femiziden deutlich über dem EU-Durchschnitt und gehört regelmäßig zu den Ländern mit den höchsten Raten. Aktuelle Daten zeigen, dass mehr als jede Dritte Frau im Laufe ihres Lebens körperliche oder sexuelle Gewalt erlebt. Im Jahr 2025 wurden in Österreich bis Ende Oktober laut Dokumentation des Vereins AÖF 13 Femizide verübt und 25 Mordversuche an Frauen registriert. Gerade deshalb sind die Förderung von Hilfseinrichtungen und Beratungsstellen besonders wichtig.

SPAR möchte aufmerksam machen

SPAR stellt täglich rund eine Million Kassenzettel aus und erreicht so sehr viele Menschen in Österreich. „Als Nahversorger nutzen wir die Gelegenheit auf unseren Kassenbon niederschwellig über Hilfe zu informieren“, stellt SPAR-Geschäftsführer Alois Huber klar. Frauen-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister betont: „Leider wird häusliche Gewalt noch immer als privates Problem behandelt und ist dadurch für Betroffene sehr schambesetzt. Frauen fällt es daher oft schwer über die erlebte Gewalt zu sprechen oder um Hilfe zu bitten.“ Daher sollen Informationen über Unterstützungsangebote zur Verfügung gestellt werden.