Lange bevor Robert Pattinson als neuer James Bond gehandelt wurde, sorgte der Hollywood-Star bereits in Niederösterreich für Aufsehen. Sein überraschender Liebes- Besuch bei einem Musikfestival blieb zunächst fast unbemerkt.

Im August 2025 reiste Pattinson unangekündigt nach St. Pölten, um seine Verlobte Suki Waterhouse bei ihrem Auftritt am FM4 Frequency Festival zu unterstützen. Während die Musikerin auf der Hauptbühne stand, hielt sich der Schauspieler im Hintergrund und verfolgte die Show aus dem Backstage-Bereich.

Seltene Fotos für Fans

Öffentliche Auftritte vermied der Hollywood-Star weitgehend. Nur vereinzelt wurde er hinter den Kulissen entdeckt, wo einige glückliche Fans Erinnerungsfotos machen konnten. Auch bei Interviews österreichischer Medien soll Pattinson seine Partnerin begleitet und unterstützt haben.

Abend im Backstage

Nach ihrem Auftritt feierte Waterhouse mit ihrem Begleiter im abgesperrten Backstage-Bereich weiter. Besonders bemerkenswert: Trotz der enormen Bekanntheit des Schauspielers bemerkten viele Festivalgäste nichts von seinem Besuch. Erst viel später machten Berichte und Fotos den diskreten Österreich-Abstecher öffentlich.