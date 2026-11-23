Ein Heckenbrand hat am späten Sonntagabend für einen Feuerwehreinsatz gesorgt. Die Flammen waren weithin sichtbar und bedrohten mehrere Wohnhäuser. Die Einsatzkräfte konnten eine Ausbreitung rechtzeitig verhindern.

Kurz vor Mitternacht am Sonntag, dem 22. November 2026, gingen bei der Bereichsalarmzentrale gleich mehrere Notrufe ein.

Kurz vor Mitternacht am Sonntag, dem 22. November 2026, gingen bei der Bereichsalarmzentrale gleich mehrere Notrufe ein.

Kurz vor Mitternacht am Sonntag, dem 22. November 2026, gingen bei der Bereichsalarmzentrale gleich mehrere Notrufe ein. Im Stadtgebiet von St. Pölten stand eine Thujenhecke auf einer größeren Strecke in Flammen. Wie „Doku NÖ“ berichtet, ragte das Feuer beim Eintreffen der Feuerwehr bereits mehrere Meter in die Höhe.

Wohnhäuser in unmittelbarer Nähe

Besonders gefährlich war die Situation, weil sich direkt neben der brennenden Hecke mehrere Wohngebäude befanden. Um ausreichend Einsatzkräfte vor Ort zu haben, ließ der Einsatzleiter die Alarmstufe vorsorglich auf B2 erhöhen. Zusätzlich wurde die Feuerwehr St. Pölten-Spratzern zur Unterstützung gerufen.

Feuerwehr verhindert Ausbreitung

Die Einsatzkräfte begannen umgehend mit den Löscharbeiten. Mit zwei Strahlrohren gelang es der Besatzung eines Tanklöschfahrzeugs, die Flammen schnell einzudämmen. Dadurch konnte verhindert werden, dass das Feuer auf die benachbarten Häuser oder weitere Teile der Hecke übergriff. Warum die Thujenhecke in Brand geraten war, ist bislang nicht bekannt. Die Polizei hat Ermittlungen zur Ursache aufgenommen.