Eine nächtliche Verfolgungsjagd in Wiener Neustadt endete mit einem heftigen Unfall. Ein 17-Jähriger ohne Führerschein raste vor der Polizei davon und gefährdete dabei mehrere Autofahrer.

In der Nacht auf Samstag, den 21. November 2026, kam es in Wiener Neustadt zu einer gefährlichen Flucht vor der Polizei.

In der Nacht auf Samstag, den 21. November 2026, kam es in Wiener Neustadt zu einer gefährlichen Flucht vor der Polizei.

In der Nacht auf Samstag, den 21. November 2026, kam es in Wiener Neustadt zu einer gefährlichen Flucht vor der Polizei. Gegen 0.40 Uhr wollte eine Polizeistreife einen Autofahrer auf der Bundesstraße 17 kontrollieren. Doch der 17-jährige Lenker aus dem Bezirk Bruck an der Leitha hielt nicht an, sondern gab Gas. Wie die Landespolizeidirektion Niederösterreich mitteilt, stellte sich später heraus, dass der Jugendliche gar keine gültige Lenkerberechtigung besaß.

Entgegenkommende Autos mussten ausweichen

Mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit fuhr der 17-Jährige auf der Wiener Straße in Richtung Innenstadt. Während seiner Flucht geriet er auch auf die Gegenfahrbahn. Dabei brachte er mehrere andere Verkehrsteilnehmer in große Gefahr. Laut Polizei konnten diese einen Frontalzusammenstoß nur verhindern, indem sie rechtzeitig auswichen. Die Verfolgungsfahrt führte schließlich über den Baumkirchnerring in Richtung Babenbergerring.

Auto kracht gegen Betonblock

In einer Linkskurve verlor der Jugendliche aufgrund seines hohen Tempos die Kontrolle über den Wagen. Das Fahrzeug kam von der Straße ab und prallte gegen einen Betonblock. Anschließend war das Auto nicht mehr fahrbereit. Während der 17-jährige Fahrer unverletzt blieb, hatten seine beiden Mitfahrer weniger Glück. Ein 16-Jähriger und ein weiterer 17-Jähriger, beide ebenfalls aus dem Bezirk Bruck an der Leitha, erlitten Verletzungen. Einer der beiden wurde schwer verletzt, beim anderen ist der genaue Verletzungsgrad noch unklar. Die Rettung versorgte die Jugendlichen vor Ort und brachte sie anschließend in das Universitätsklinikum Wiener Neustadt.

Polizei sucht gefährdete Autofahrer

Nach dem Vorfall bittet die Polizei nun um Hinweise. Besonders jene Autofahrer, die auf der Wiener Straße wegen des entgegenkommenden Fahrzeugs ausweichen mussten, werden gesucht. Betroffene Verkehrsteilnehmer sollen sich bei der Polizeiinspektion Wiener Neustadt – Burgplatz unter der Telefonnummer 059133 3391 melden.