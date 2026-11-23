Ein Auffahrunfall im Frühverkehr legte am Montagmorgen den Bereich rund um den Kreisverkehr Gmünd-Haid lahm. Sechs Einsatzkräfte rückten aus, um die Unfallstelle rasch zu räumen.

Ein Auto war nach einem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste von der Feuerwehr mittels Kran geborgen werden.

Ein Auto war nach einem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste von der Feuerwehr mittels Kran geborgen werden.

Zu einem technischen Einsatz (T1) wurde die Freiwillige Feuerwehr Gmünd (Waldviertel, Niederösterreich) am Montag, dem 23. November 2026, um 06.22 Uhr alarmiert. Mitten in der Frühverkehrsspitze hatte sich im Bereich des Kreisverkehrs Gmünd-Haid ein Auffahrunfall ereignet. Eines der beteiligten Autos wurde dabei so schwer beschädigt, dass es nicht mehr fahrbereit war.

Defektes Auto sorgte für enormen Rückstau auf der Route

Kurz nach der Alarmierung rückten sechs Feuerwehrmitglieder zum Unfallort aus. Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens zu dieser Tageszeit hatte der Unfall rasch zu einem enormen Rückstau im gesamten Bereich geführt. Mit dem Kranfahrzeug wurde der verunfallte Pkw geborgen, aus dem Gefahrenbereich verlagert und an einem sicheren Ort abgestellt, dort wird er von einem Fachunternehmen abtransportiert.