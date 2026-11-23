Zu einer Menschenrettung in unwegsamem Gelände wurden am Freitagvormittag, dem 20. November 2026, mehrere Einsatzorganisationen nach Brettl alarmiert. Ein Landwirt war bei Forstarbeiten unter einem Baum eingeklemmt worden.

Um 10.30 Uhr heulten am 22. November 2026 in Brettl (Bezirk Scheibbs, Niederösterreich) die Sirenen mit dem Alarmstichwort „T2 Menschenrettung – Person in Notlage“. Ein Landwirt war bei Holzarbeiten verunglückt und mit dem Fuß unter einen Baum geraten. Noch vor dem Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr Brettl gelang es dem Verunfallten, sich mit der tatkräftigen Unterstützung eines Nachbarn selbst aus seiner misslichen Lage zu befreien.

Verletzt ins Krankenhaus gebracht

Da sich die Unfallstelle in schwer zugänglichem Gelände befand, konnten die Feuerwehrfahrzeuge nicht direkt bis zum Patienten vordringen. Die Einsatzkräfte mussten daher mittels eines Traktors zum Unfallort gebracht werden. Nach der Erstversorgung wurde der Verletzte ebenfalls auf dem Traktor schonend ins Tal transportiert und dort an den Rettungsdienst übergeben. Der Landwirt erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde mit dem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Großaufgebot an Einsatzkräften

Aufgrund der unklaren Lage und des schwierigen Geländes stand ein Großaufgebot an Helfern im Einsatz: Neben den Freiwilligen Feuerwehren Brettl, Gaming und Reinsberg waren auch der Rettungsdienst, die Bergrettung, die Polizei sowie die Crew des Notarzthubschraubers Christophorus 15 (C15) vor Ort.