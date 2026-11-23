Ein Airfryer löste am Montag in einem Einfamilienhaus in Schwechat einen Küchenbrand aus. Zwei Feuerwehren rückten aus, und bekämpften das Feuer.

Am Montagnachmittag wurde die freiwilligen Feuerwehren Schwechat und Rannersdorf zu einem Brand in einem Einfamilienhaus alarmiert. Bereits beim Öffnen der Eingangstür stellten die Einsatzkräfte eine massive Rauchentwicklung im Gebäude fest. Sofort wurde ein Atemschutztrupp zur Brandbekämpfung entsendet.

©FF Schwechat Die Feuerwehr machte mittels Wärmebildkamera noch Glutnester aus, und löschte diese ab.

Einsatz dauerte etwa eine Stunde

Die bereits in Vollbrand stehende Küche konnte durch die Feuerwehr rasch gelöscht werden. Im Anschluss wurden die Räume noch rauchfrei gemacht, und auch einige Glutnester konnten noch lokalisiert und abgelöscht werden. Der Auslöser für den Brand war eine Heißluftfritteuse. Ob bei dem Gerät ein Defekt vorlag, ist nicht bekannt.