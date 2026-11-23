Ein Brand in einem Technikraum hat am Sonntagnachmittag, dem 22. November 2026, einen Großeinsatz der Freiwilligen Feuerwehr Kottingbrunn (Bezirk Baden, Niederösterreich) ausgelöst.

Gegen 14.20 Uhr heulten in Kottingbrunn die Sirenen, nachdem ein Gebäudebrand in der Hauptstraße gemeldet worden war. Beim Eintreffen der ersten Fahrzeuge der Feuerwehren Kottingbrunn und Baden drangen bereits dichte Rauchschwaden und offene Flammen aus dem Technikraum des Hauses. Die Hausbesitzer hatten geistesgegenwärtig reagiert und sich noch vor dem Eintreffen der Helfer selbstständig ins Freie gerettet.

Vier Atemschutztrupps im Einsatz

Umgehend drangen zwei Atemschutztrupps zur Brandbekämpfung in das Gebäude vor. Bei der Erkundung zeigte sich, dass der Brandrauch bereits in die angrenzenden Wohnräume im Erd- und Obergeschoss gezogen war. Mithilfe einer Druckbelüftung schafften es die Feuerwehrleute, eine weitere Rauchausbreitung zu stoppen und das Gebäude wieder rauchfrei zu machen. Dank des koordinierten Innenangriffs waren die Flammen rasch unter Kontrolle.

Batteriespeicher im Wasserbad gekühlt

Eine besondere Herausforderung stellte die Photovoltaikanlage des Hauses dar: Durch die enorme Hitzeentwicklung waren die zugehörigen Batteriespeicher in Mitleidenschaft gezogen worden. Um ein erneutes Aufflammen, gefährliches Ausgasen oder eine thermische Reaktion zu verhindern, demontierte ein dritter Atemschutztrupp die einzelnen Speichermodule und lagerte sie sicher in einem eigens vorbereiteten Wasserbad.

Brandursache noch unklar

Ein vierter Trupp übernahm abschließend die Nachkontrolle und suchte den betroffenen Bereich nach versteckten Glutnestern ab. Nach rund zwei Stunden konnten die 31 Feuerwehrmitglieder mit ihren sieben Fahrzeugen wieder einrücken. Der vorsorglich mitalarmierte Rettungsdienst musste nicht eingreifen; die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.