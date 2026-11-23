Bei der 13. Löwenherz-Gala der Volkshilfe Niederösterreich im Congress Center Baden sammelten 380 Gäste, prominente Künstler und engagierte Sponsoren unglaubliche 52.000 Euro für Menschen in akuten Notlagen.

Musik, Kunst und gelebte Solidarität: Bei der 13. Löwenherz-Gala der Volkshilfe Niederösterreich am Donnerstag, dem 19. November 2026, im Congress Center Baden kam eine neue Rekordsumme zusammen. 380 Gäste, zahlreiche Sponsorinnen und Sponsoren sowie heimische Kunstschaffende sammelten insgesamt 52.000 Euro für den Löwenherz-Fonds – das höchste Ergebnis in der Geschichte der Benefizveranstaltung.

Kunstauktion als Spendengarant

Durch den Abend führte Entertainer Alfons Haider. Für musikalische Höhepunkte sorgten das Ensemble von „Mamma Mia“ mit Anna Rosa Döller, Aeneas Hollweg und Robert D. Marx sowie das Wienerlied-Trio rund um Markus Riedmayer, Marion Zib-Rozhauser und Erich Zib. Einen wesentlichen Anteil am Gesamterlös hatte die traditionelle Kunstauktion unter der Leitung von KommR Franz Steinbacher, die allein 17.600 Euro einbrachte. Niederösterreichische Künstlerinnen und Künstler – darunter Anton Hoser, Ulrike Rausch, Myriam Urtz, Günter Herz und Dietmar Kirschbaum – stellten ihre Werke dafür unentgeltlich zur Verfügung. Das diesjährige Löwenherz-Sujet stammte von Loretta Stats. Ein besonderer Publikums-Magnet war zudem ein Live-Painting von Sarah Kupfner, das noch am selben Abend versteigert wurde, sowie begehrte VIP-Premierenkarten für die Seefestspiele Mörbisch, gestiftet von Alfons Haider.

Rasche Hilfe in Notlagen

Der Reinerlös fließt direkt in den Löwenherz-Fonds, der Niederösterreicherinnen und Niederösterreichern hilft, die unverschuldet (etwa durch schwere Erkrankungen, Schicksalsschläge oder Naturkatastrophen) in existenzbedrohende Notlagen geraten sind. Neben den Vizepräsidenten Heidemaria Onodi und Hans Hager feierten auch zahlreiche ehrenamtliche Bezirksvorsitzende sowie freiwillige Helferinnen und Helfer der Volkshilfe NÖ den gelungenen Abend mit.