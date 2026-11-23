Bei einer routinemäßigen Fahrzeugkontrolle auf der Westautobahn (A1) hat die Polizei in der Nacht auf Sonntag einen mutmaßlich illegalen Tiertransport gestoppt. Im Raum St. Pölten entdeckten die Beamten insgesamt 21 Dackelwelpen.

Laut den Tierschützern zeigt der Fall einmal mehr, wie verbreitet der illegale Welpenhandel auf den europäischen Transitrouten nach wie vor ist.

Laut den Tierschützern zeigt der Fall einmal mehr, wie verbreitet der illegale Welpenhandel auf den europäischen Transitrouten nach wie vor ist.

Die Jungtiere, die in der Nacht auf den 22. November 2026 entdeckt wurden, sollten von Rumänien über Deutschland bis nach Frankreich gebracht werden. Wie der Tierschutzverein St. Pölten am Montag in einer Aussendung mitteilte, kamen bei der nächtlichen Überprüfung durch die Exekutive „immer mehr Hundewelpen zum Vorschein“. Die Behörden beschlagnahmten die Tiere umgehend und übergaben sie in die Obhut des örtlichen Tierheims.Geschwächt durch Futter- und Wassermangel

Geschwächt durch Futter- und Wassermangel

Bei der Ankunft im Tierheim zeigte sich den Pflegerinnen und Pflegern ein besorgniserregender Zustand. Die Welpen seien „auffallend ruhig und verhaltensreduziert“ gewesen, hieß es seitens des Vereins. Ersten Einschätzungen zufolge dürften die jungen Hunde während der langen Fahrt deutlich zu wenig Futter und Wasser erhalten haben. In seiner Mitteilung warnte der Tierschutzverein eindringlich vor den „skrupellosen Geschäften mit jungen Hunden“.

Kein Einzelfall für die Tierschützer

Der aktuelle Aufgriff reiht sich in eine Serie ähnlicher Vorfälle ein. Erst im vergangenen Jahr musste das Tierheim St. Pölten acht Dackelwelpen aufnehmen, die ebenfalls aus Rumänien stammten und auf dem Weg nach Frankreich abgefangen wurden. Für die Tierschützer verdeutlicht dies das anhaltende Problem des grenzüberschreitenden, illegalen Welpenhandels entlang der Transitrouten.

Tierheim am Limit – Appell an die Bevölkerung

Die plötzliche Unterbringung und medizinische Versorgung von 21 Jungtieren stellt die Einrichtung vor große logistische und finanzielle Hürden. Aufgrund zahlreicher behördlicher Abnahmen in der jüngeren Vergangenheit sei das Tierheim bereits seit längerer Zeit stark ausgelastet. Obmann Thomas Kainz richtete daher einen dringenden Appell an die Öffentlichkeit: „Natürlich werden wir alles daransetzen, diesen kleinen Hunden einen guten Start in ein neues Leben zu ermöglichen. Aber solche Einsätze sind ohne die Unterstützung der Bevölkerung kaum zu bewältigen.“